US Open. Расписание украинцев на 22 августа

В четверг, 22 августа, состоятся поединки квалификации Открытого чемпионата США по теннису. В четвертый игровой день на корты Нью-Йорка выйдет только одна украинка.
Катарина Завацкая (№127 WTA), которая получила от организаторов 20-й номер посева, сыграет в полуфинале отбора против Анны-Лены Фридзам из Германии (№231 WTA). Поединок пройдет первым запуском на корте №13. Время начала матча – 18:00 по Киеву.
Ранее из квалификации вылетели Сергей Стаховский и Ангелина Калинина.
Источник — Sport.ua
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