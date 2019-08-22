US Open. Расписание украинцев на 22 августа

В четверг, 22 августа, состоятся поединки квалификации Открытого чемпионата США по теннису. В четвертый игровой день на корты Нью-Йорка выйдет только одна украинка.

Катарина Завацкая (№127 WTA), которая получила от организаторов 20-й номер посева, сыграет в полуфинале отбора против Анны-Лены Фридзам из Германии (№231 WTA). Поединок пройдет первым запуском на корте №13. Время начала матча – 18:00 по Киеву.