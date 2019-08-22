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US Open. Расписание украинцев на 22 августа

В четверг на корты Нью-Йорка снова выйдет Катарина Завацкая

  • 22.08.2019 07:18
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US Open. Расписание украинцев на 22 августа
© Detlef Gottwald. Катарина Завацкая
В четверг, 22 августа, состоятся поединки квалификации Открытого чемпионата США по теннису. В четвертый игровой день на корты Нью-Йорка выйдет только одна украинка.
 
Катарина Завацкая (№127 WTA), которая получила от организаторов 20-й номер посева, сыграет в полуфинале отбора против Анны-Лены Фридзам из Германии (№231 WTA). Поединок пройдет первым запуском на корте №13. Время начала матча – 18:00 по Киеву.
 
Ранее из квалификации вылетели Сергей Стаховский и Ангелина Калинина.
 
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Источник — Sport.ua

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