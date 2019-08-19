US Open. Калинина проиграла на старте квалификации

типично кацапское поведение. Они немцев фашистами называют, а ездят на немецких машинах, покупают...

00:46 — roman ready

И это правда Семин был лучший, именно его первый приход в ДК...можно еще Реброва добавить, два зо...

00:33 — Manticora

Газаев дно!! Это не один их худших, а самый худший!! как же бесил меня Этот таракан усатый!!