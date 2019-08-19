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US Open. Калинина проиграла на старте квалификации

Украинка прекратила борьбу на турнире

  • 19.08.2019 23:38
  • 539 просмотров
  • 2 комментария
US Open. Калинина проиграла на старте квалификации
© Baltic Open. Ангелина Калинина

Сегодня Ангелина Калинина в первом раунде квалификации US Open-2019 встречалась с хозяйкой кортов, американкой Энн Ли.

Украинка потерпела поражение в двух сетах, при чем, первую партию Калинина проиграла всухую. Матч продолжался всего 1 час и 2 минуты.

1-й раунд

Энн Ли (США) – Ангелина Калинина (Украина) – 6:0, 6:3

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    ternow
      ternow, 20.08.2019 00:25
    0
    Александр Ад, 20.08.2019 00:09
    ганьба
    Почему? Американская теннисная школа явно посильнее будет украинской...
    Ссылка
    Александр Ад
    Александр Ад, 20.08.2019 00:09
    -1
    ганьба
    Ссылка
    ternow
      ternow, 20.08.2019 00:25
    0
    Александр Ад, 20.08.2019 00:09
    ганьба
    Почему? Американская теннисная школа явно посильнее будет украинской...
    Ссылка
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