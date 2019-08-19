US Open. Калинина проиграла на старте квалификации

Сегодня Ангелина Калинина в первом раунде квалификации US Open-2019 встречалась с хозяйкой кортов, американкой Энн Ли.
Украинка потерпела поражение в двух сетах, при чем, первую партию Калинина проиграла всухую. Матч продолжался всего 1 час и 2 минуты.
1-й раунд
Энн Ли (США) – Ангелина Калинина (Украина) – 6:0, 6:3
Источник — Sport.ua
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