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Ангелина Калинина – Энн Ли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга квалификации US Open

  • 19.08.2019 20:25
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Ангелина Калинина – Энн Ли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Baltic Open. Ангелина Калинина
В понедельник, 19 августа,  украинская теннисистка Ангелина Калинина (№133 WTA), посеянная под 22-м номером, начнет борьбу на US Open.
 
Стартует украинка в квалификации Открытого чемпионата США матчем с американкой Энн Ли (№178 WTA). Встреча пройдет четвертым запуском на корте №12 после матча Вероника Сепеде Роиг – Сюзанна Селик.
 
Ориентировочное время начала матча – 22:15 по Киеву.
 
 
 

 

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Источник — Sport.ua

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