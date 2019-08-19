Ангелина Калинина – Энн Ли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Виктор ЛЕОНЕНКО: «Динамо – это олени, начинается запара и парилка» 21:46 — Сергей Михайлович А его никто всерьез не воспринимает.Он просто лицедей,клоун и дурачок при Ахметове. 21:42 — Taykitanin Алкогольний енцефалопат,а не експерт 21:40 — Sergey_92 Живе мужик в Києві і постійно ср@є в бік Динамо. Дивно якось, що він не на костилях ?

Огнен ВУКОЕВИЧ: «Лучший тренер Динамо — Семин» 21:45 — New Zealander Потому что Семин - не динамовское сердце

Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Дайте Михайличенко все карты в руки и время» 21:45 — D.Lanskoy Вот уважуха, наконец вместо истерики внятные аргументы, почему Михайличенко может провалить сезон...

Огнен ВУКОЕВИЧ: «Хотел бы возглавить Динамо» 21:44 — SportsMan Может, он имел в виду Динамо Загреб, а наши журналисты опять, как всегда, что-то с прямым углом п... 21:38 — _NATSGUL_ Это что флешмоб какой-то 21:37 — ALEXANDRO Сначала легендарный СаШО!!!!А потом все остальные,в очередь ребята!!!