Ангелина Калинина – Энн Ли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 19 августа, украинская теннисистка Ангелина Калинина (№133 WTA), посеянная под 22-м номером, начнет борьбу на US Open.
Стартует украинка в квалификации Открытого чемпионата США матчем с американкой Энн Ли (№178 WTA). Встреча пройдет четвертым запуском на корте №12 после матча Вероника Сепеде Роиг – Сюзанна Селик.
Ориентировочное время начала матча – 22:15 по Киеву.
Источник — Sport.ua
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