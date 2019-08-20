US Open. Стаховский проиграл на старте квалификации

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№146 ATP) неудачно выступил в квалификации Открытого чемпионата США.
В стартовом матче отборочного турнира Стаховский в двух сетах уступил Николе Куну из Испании (№191 АТР).
US Open. Квалификация
Сергей Стаховский (Украина) – Никола Кун (Испания) – 6:4, 6:4
Напомним, ранее Стаховский поднялся на четыре строчки в рейтинге ATP.
Источник — Sport.ua
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