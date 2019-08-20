US Open. Стаховский проиграл на старте квалификации

Я бы Семина вернул...

Еще нужно реально Виду пригласить! Тоже ЧМО знаковое!

А как же у вас суперкубок выиграли, если ДК в кризисе?. Готовьтесь к крупным проигрышам в ЛЧ, вот...

Какая школа? В прошлом году она чуть не выбила чемпионку турнира.

Хе, дай Бог, чтобы не преследовали травмы и Ярмола закроет скоро рты многим "доброжелателям"))

01:49 — SportsMan

Вы внимательно читали, что я написал? Причем здесь система? Да хоть трижды будет идеальная! Вы го...

01:41 — SportsMan

Т.е. вы хотите утверждать, что маркетологи могут заставить вас купить квадратное колесо? Серьезно...