Рейтинг ATP. Стаховский поднялся на четыре строчки

На прошлой неделе мужчины сыграли два турнира ATP. На более престижных соревнованиях серии ATP 500 в Гамбурге второй год подряд победил представитель Грузии Николоз Басилашвили. В финале он переиграл россиянина Андрея Рублева

Таким образом, Басилашвили сохранил свою высокую 16-ю позицию в мировом рейтинге, а Рублев вернулся в топ-50, поднявшись почти на 30 строчек.

На соревнованиях категории ATP 250 в Гштааде победу одержал Альберт Рамос-Винолас. В матче за титул испанец одолел немца Седрика Марселя Штебе, который до начала турнир находился в пятой сотне мирового рейтинга.

Рамос-Винолас поднялся на 16 позиций и теперь занимает 69-е место в рейтинге, Штебе добился прогресса почти в 2 сотни строчек и теперь 257-й.

В первой десятке случилось лишь одно изменение: Даниил Медведев опередил Фабио Фоньини.

Топ-10 рейтинга ATP

Что касается украинцев, то Сергей Стаховский поднялся на 4 места. Также по несколько позиций добавили Владислав Манафов, Артем Смирнов и Данила Калениченко. На 2 строчки опустился Илья Марченко.

Украинцы в рейтинге ATP

В Чемпионской гонке произошло одно более-менее заметное изменение: Фабио Фоньини уступил девятую строчку Александру Звереву, в топ-8 все остались при своих.

Чемпионская гонка ATP