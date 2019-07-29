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Рейтинг ATP. Стаховский поднялся на четыре строчки

Прошлая неделя не принесла серьезных изменений в мировой классификации

  • 29.07.2019 09:45
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Рейтинг ATP. Стаховский поднялся на четыре строчки
© БТУ. Сергей Стаховский
На прошлой неделе мужчины сыграли два турнира ATP. На более престижных соревнованиях серии ATP 500 в Гамбурге второй год подряд победил представитель Грузии Николоз Басилашвили. В финале он переиграл россиянина Андрея Рублева
 
Таким образом, Басилашвили сохранил свою высокую 16-ю позицию в мировом рейтинге, а Рублев вернулся в топ-50, поднявшись почти на 30 строчек.
 
На соревнованиях категории ATP 250 в Гштааде победу одержал Альберт Рамос-Винолас. В матче за титул испанец одолел немца Седрика Марселя Штебе, который до начала турнир находился в пятой сотне мирового рейтинга. 
 
Рамос-Винолас поднялся на 16 позиций и теперь занимает 69-е место в рейтинге, Штебе добился прогресса почти в 2 сотни строчек и теперь 257-й.
 
В первой десятке случилось лишь одно изменение: Даниил Медведев опередил Фабио Фоньини.
 
Топ-10 рейтинга ATP
 
 
Что касается украинцев, то Сергей Стаховский поднялся на 4 места. Также по несколько позиций добавили Владислав Манафов, Артем Смирнов и Данила Калениченко. На 2 строчки опустился Илья Марченко.
 
Украинцы в рейтинге ATP
 
 
В Чемпионской гонке произошло одно более-менее заметное изменение: Фабио Фоньини уступил девятую строчку Александру Звереву, в топ-8 все остались при своих.
 
Чемпионская гонка ATP
 
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Источник — Sport.ua

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