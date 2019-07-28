Басилашвили выиграл турнир в Гамбурге

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили (№16 ATP) второй год подряд выиграл турнир категории ATP 500 в Гамбурге.
В матче за титул 27-летний теннисист в трех сетах одолел россиянина Андрея Рублева (№78 ATP).
Гамбург. Финал
Андрей Рублев (Россия) – Николоз Басилашвили (Грузия) – 5:7, 6:4, 3:6
Отметим, что это уже третий титул ATP в карьере грузинского теннисиста, все они были категории ATP 500. Кроме двух побед на грунтовый кортах Гамбурга, Басилашвили также выигрывал в 2018 году хардовые соревнования в Пекине.
С новой недели Николоз сохранит свое место в мировом рейтинге.
Для 21-летнего Андрея Рублева это был первый финал 500-й серии. Ранее он побеждал на турнире ATP 250 в хорватском Умаге-2017. Несмотря на поражение, Рублев с понедельника вернется в топ-50 мирового рейтинга.
Источник — Sport.ua
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