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Басилашвили выиграл турнир в Гамбурге

Грузинский теннисист защитил титул на грунтовых кортах в Германии

  • 28.07.2019 15:19
  • 543 просмотра
  • 3 комментария
Басилашвили выиграл турнир в Гамбурге
© ATP. Николоз Басилашвили
Грузинский теннисист Николоз Басилашвили (№16 ATP) второй год подряд выиграл турнир категории ATP 500 в Гамбурге.
 
В матче за титул 27-летний теннисист в трех сетах одолел россиянина Андрея Рублева (№78 ATP).
 
Гамбург. Финал
Андрей Рублев (Россия) – Николоз Басилашвили (Грузия) – 5:7, 6:4, 3:6
 
Отметим, что это уже третий титул ATP в карьере грузинского теннисиста, все они были категории ATP 500. Кроме двух побед на грунтовый кортах Гамбурга, Басилашвили также выигрывал в 2018 году хардовые соревнования в Пекине.
 
С новой недели Николоз сохранит свое место в мировом рейтинге.
 
Для 21-летнего Андрея Рублева это был первый финал 500-й серии. Ранее он побеждал на турнире ATP 250 в хорватском Умаге-2017. Несмотря на поражение, Рублев с понедельника вернется в топ-50 мирового рейтинга.
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Vladdal
    online
      Vladdal, 28.07.2019 16:09
    0
    Ярослав 999, 28.07.2019 15:33
    Правильно так:5-7,6-4,3-6,

    Те же яйца, только в профиль.
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 28.07.2019 16:08
    0
    А что, не так? А как?
    Ссылка
    Ярослав 999
    Ярослав 999, 28.07.2019 15:33
    0
    Правильно так:5-7,6-4,3-6,
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 28.07.2019 16:09
    0
    Ярослав 999, 28.07.2019 15:33
    Правильно так:5-7,6-4,3-6,

    Те же яйца, только в профиль.
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 28.07.2019 16:08
    0
    А что, не так? А как?
    Ссылка
    Ярослав 999
    Ярослав 999, 28.07.2019 15:33
    0
    Правильно так:5-7,6-4,3-6,
    Ссылка
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