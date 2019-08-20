US Open. Расписание украинцев на 20 августа

Во вторник, 20 августа, состоятся поединки квалификации Открытого чемпионата США по теннису. Во второй игровой день на корты Нью-Йорка выйдет только одна украинка.

Катарина Завацкая (№127 WTA), которая получила от организаторов 20-й номер посева, на старте сыграет против Юлии Глушко из Израиля (№240 WTA). Поединок пройдет первым запуском на корте №5. Время начала матча – 18:00 по Киеву.