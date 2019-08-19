US Open. Стаховский стартует в квалификации против Николы Куна

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№146 ATP) узнал первого соперника по квалификации Открытого чемпионата США.
В стартовом матче отборочного турнира Стаховский сразится против Николы Куна из Испании (№191 АТР).
Отметим, что в женской сетке квалификации выступят Катарина Завацкая и Ангелина Калинина.
Первые поединки отбора состоятся в понедельник, 19 августа.
Источник — Sport.ua
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