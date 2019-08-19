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US Open. Завацкая и Калинина узнали соперниц по квалификации

Украинки стартуют в отборе последнего в сезоне турнира серии Grand Slam

  • 19.08.2019 09:04
  • 306 просмотров
  • 1 комментарий
US Open. Завацкая и Калинина узнали соперниц по квалификации
© Wiesbaden. Катарина Завацкая
Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Катарина Завацкая примут участие в квалификации Открытого чемпионата США.
 
Катарина Завацкая (№127 WTA) получила 20-й номер посева и на старте сыграет против Юлии Глушко из Израиля (№240 WTA).
 
Ангелина Калинина (№133 WTA), посеянная под 22-м номером, начнет отборочный турнир матчем с американкой Энн Ли (№178 WTA).
 
Отметим, что в мужской сетке квалификации выступит Сергей Стаховский.
 
Первые поединки квалификации состоятся в понедельник, 19 августа.
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    mykola
    mykola, 19.08.2019 09:14
    0
    Коли будуть перші поєдтнки кваліфікації?
    Ссылка
    mykola
    mykola, 19.08.2019 09:14
    0
    Коли будуть перші поєдтнки кваліфікації?
    Ссылка
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