US Open. Завацкая и Калинина узнали соперниц по квалификации

Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Катарина Завацкая примут участие в квалификации Открытого чемпионата США.
Катарина Завацкая (№127 WTA) получила 20-й номер посева и на старте сыграет против Юлии Глушко из Израиля (№240 WTA).
Ангелина Калинина (№133 WTA), посеянная под 22-м номером, начнет отборочный турнир матчем с американкой Энн Ли (№178 WTA).
Отметим, что в мужской сетке квалификации выступит Сергей Стаховский.
Первые поединки квалификации состоятся в понедельник, 19 августа.
Источник — Sport.ua
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