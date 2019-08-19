US Open. Завацкая и Калинина узнали соперниц по квалификации

09:38 — source02

у него блеть 4 монитора! а у меня дома три телевизора, можно меня в штаб дк

09:36 — Рома Кол

Ой Суркис зачем от это бла бла бла, ты обосрал бренд Динамо дальше некуда,ноеш постоянно что дене...

09:35 — klymand

З 1994 роки ходжу на стадіони..відходив дуже не мало...останні два рази ми навіть не збирались ра...

09:31 — Artyom_I

Я похвалю Игоря Михайловича! Правильной дорогой идёте, товарищи!

09:22 — beba2018

Игорь Михайлович спуститесь на землю. В ДК ещё остались болельщики по всей стране. Они не станут ...

09:14 — kvlad200760

"потому что я всю ночь не спал" - якось я з друзями їздив на матч Динамо .Динамо тоді програло і ...