Даниил Медведев – Давид Гоффен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 августа состоится финальный поединок на хардовом Мастерсе в Цинциннати.
В матче за титул сразятся Давид Гоффен (Бельгия) и Даниил Медведев (Россия). Медведев сыграет второй подряд финал Мастерсов, неделю назад он без шансов проиграл Рафаэлю Надалю в Монреале. Для Гоффена это будет дебютный финал турниров такого уровня в карьере.
Поединок начнется не ранее 23:00 по Киеву после женского финала.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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