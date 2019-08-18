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Даниил Медведев – Давид Гоффен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала на турнире в Цинциннати

  • 18.08.2019 13:16
  • 203 просмотра
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Даниил Медведев – Давид Гоффен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© CincyTennis. Даниил Медведев
18 августа состоится финальный поединок на хардовом Мастерсе в Цинциннати.
 
В матче за титул сразятся Давид Гоффен (Бельгия) и Даниил Медведев (Россия). Медведев сыграет второй подряд финал Мастерсов, неделю назад он без шансов проиграл Рафаэлю Надалю в Монреале. Для Гоффена это будет дебютный финал турниров такого уровня в карьере.
 
Поединок начнется не ранее 23:00 по Киеву после женского финала.
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

 

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Источник — Sport.ua

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