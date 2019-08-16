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WTA Цинциннати. Известны все пары четвертьфинала

Продолжается турнир WTA в Цинциннати

  • 16.08.2019 08:09
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WTA Цинциннати. Известны все пары четвертьфинала
© WTA. Эшли Барти

На хардовом турнире WTA в Цинциннати, США прошли все матчи 1/8 финала, по итогам которых стали известны все четвертьфинальные пары.

Цинциннати. 1/8 финала

Эшли Барти (Австралия) – Анетт Контавейт (Эстония) – 4:6, 7:5, 7:5

Арина Соболенко (Беларусь) – Мария Саккари (Греция) – 7:6 (4), 4:6, 4:6

Винус Уильямс (США) – Донна Векич (Хорватия) – 2:6, 6:3, 6:3

Каролина Плишкова (Чехия) – Ребекка Петерсон (Швеция) – 7:5, 6:4

Се Шувэй (Тайвань) – Наоми Осака (Япония) – 6:7, 7:5, 2:6

Светлана Кузнецова (Россия) – Слоан Стивенс (США) – 6:1, 6:2

Мэдисон Киз (США) – Симона Халеп (Румыния) – 6:1, 3:6, 7:5

Элина Свитолина (Украина) – София Кенин (США) – 3:6, 6:7 (3)

Пары 1/4 финала:

Барти – Саккари

Плишкова – Кузнецова

В. Уильямс – Киз

Кенин - Осака

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Источник — Sport.ua

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