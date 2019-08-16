WTA Цинциннати. Известны все пары четвертьфинала

На хардовом турнире WTA в Цинциннати, США прошли все матчи 1/8 финала, по итогам которых стали известны все четвертьфинальные пары.
Цинциннати. 1/8 финала
Эшли Барти (Австралия) – Анетт Контавейт (Эстония) – 4:6, 7:5, 7:5
Арина Соболенко (Беларусь) – Мария Саккари (Греция) – 7:6 (4), 4:6, 4:6
Винус Уильямс (США) – Донна Векич (Хорватия) – 2:6, 6:3, 6:3
Каролина Плишкова (Чехия) – Ребекка Петерсон (Швеция) – 7:5, 6:4
Се Шувэй (Тайвань) – Наоми Осака (Япония) – 6:7, 7:5, 2:6
Светлана Кузнецова (Россия) – Слоан Стивенс (США) – 6:1, 6:2
Мэдисон Киз (США) – Симона Халеп (Румыния) – 6:1, 3:6, 7:5
Элина Свитолина (Украина) – София Кенин (США) – 3:6, 6:7 (3)
Пары 1/4 финала:
Барти – Саккари
Плишкова – Кузнецова
В. Уильямс – Киз
Кенин - Осака
Источник — Sport.ua
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