WTA Цинциннати. Известны все пары четвертьфинала

08:47 — Kevko

Мы все желаем Заре успехов. Никто не знает будущего. Может Заря и не пройти. А может и пройдет. В...

08:41 — acfred

Тяжко будет, ну хоть опыта наберуться, а вообще грустно результаты так себе и зачетные балы на ев...

08:37 — tima fialko

Для совків порада звичайно нереальна,але..грайте у відкритий футбол.Програєте 1:8 і хрен зним,зат...