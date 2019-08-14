Тим снялся с турнира в Цинциннати

17:17 — симон петлюра

Калитвинцев на постоянку можно попробовать я думаю и с шевой консультироватса будет

17:16 — Андрей Овчаренко

Если из иностранцев, то вариантов неплохих вообще масса, устанем перебирать.

17:15 — Bohdan

Якщо сьогодні Челсі програє, то рекомендую призначити Лемпарда.

17:15 — симон петлюра

у колитвенцова он при лобановском играл 1998/1999

17:14 — vitaha33

Тедеско, який провалився в Шальке? Чи мораіш, який за оік міняє 2 команди? Краще взяти Адама Нава...