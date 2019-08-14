Тим снялся с турнира в Цинциннати

Четвертая ракетка мира Доминик Тим принял решение отказаться от участия в хардовом турнире в Цинциннати, США (10-18 августа).
Причиной такого решения стала простуда. Тим решил полноценно восстановиться накануне старта US Open-2019.
Тима в основной сетке на Мастерсе в Цинциннати заменит Федерико Дельбонис. Свой первый матч на турнире аргентинце проведет сегодня против Ришара Гаске.
Источник — ATP Tour
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.