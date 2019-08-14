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Свитолина, Ястремская и Цуренко заявились на турнир в Ухане

Украинки сыграют на заключительном турнире серии Премьер 5 в сезоне

  • 14.08.2019 12:50
  • 839 просмотров
  • 1 комментарий
Свитолина, Ястремская и Цуренко заявились на турнир в Ухане
© Rogers Cup. Элина Свитолина
Лучшие украинские теннисистки Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Леся Цуренко заявились на хардовый турнир серии Премьер 5, который пройдет в китайском городе Ухань.
 
Из первой десятки в заявке нет только Наоми Осаки и Серены Уильямс.
 
Турнир в Ухане пройдет с 23 по 29 сентября, призовой фонд составит $2,828,000.
 
Ранее стало известно, что в эту же неделю Катерина Бондаренко сыграет на турнире в Ташкенте.
 
Заявочный список здесь.
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Источник — Twitter

(4 голоса)

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Комментарии
    vital
    online
      vital, 14.08.2019 14:06
    0
    Ех, ностальгія: Еліні в 2017-му для здобуття звання першої ракетки світу достатньо було поїхати в Ухань і виграти там якусь дещицю. Тоді Еля пропустила цей турнір, про що, можливо, потім і пожалкувала...
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 14.08.2019 14:06
    0
    Ех, ностальгія: Еліні в 2017-му для здобуття звання першої ракетки світу достатньо було поїхати в Ухань і виграти там якусь дещицю. Тоді Еля пропустила цей турнір, про що, можливо, потім і пожалкувала...
    Ссылка
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