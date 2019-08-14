Свитолина, Ястремская и Цуренко заявились на турнир в Ухане

Лучшие украинские теннисистки Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Леся Цуренко заявились на хардовый турнир серии Премьер 5, который пройдет в китайском городе Ухань.
Из первой десятки в заявке нет только Наоми Осаки и Серены Уильямс.
Турнир в Ухане пройдет с 23 по 29 сентября, призовой фонд составит $2,828,000.
Ранее стало известно, что в эту же неделю Катерина Бондаренко сыграет на турнире в Ташкенте.
Заявочный список здесь.
Источник — Twitter
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