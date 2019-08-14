Серена Уильямс не выступит на турнире в Цинциннати из-за травмы

37-летняя американская теннисистка Серена Уильямс отказалась от участия в турнире WTA в Цинциннати из-за травмы спины.

В первом круге соревнований Уильямс должна была сыграть с казахстанской спортсменкой Зариной Дияс. Серена травмировалась на турнире в Торонто. Повреждение не позволило ей доиграть финальный поединок против Бьянки Андрееску.

«Я приехала в воскресенье и перепробовала все, чтобы быть готовой к игре сегодня вечером. Я все еще надеялась на это после утренней тренировки. Но, к сожалению, моя спина все еще не в порядке», — сказал Уильямс.

Турнир в Цинциннати продлится до 19-го августа.