Завацкая прошла во второй круг турнира в американском Конкорде

Украинская теннисистка Катарина Завацкая с победы стартовала на крупном турнире ITF с призовым фондом 60 тысяч долларов под названием Thoreau Tennis Open в американском Конкорде.
Завацкая, посеянная под 4-м номером, уверенно разобралась с Клэр Лю из США со счетом 6:4, 6:2. В следующем раунде она сыграет с Яной Чепеловой из Словакии.
Напомним, Ангелина Калинина, получившая 6-й номер посева, на старте этого же турнира обыграла представительницу Южной Кореи Хань На-Лэ (6:1, 6:3).
Источник — Sport.ua
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