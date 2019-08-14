Завацкая прошла во второй круг турнира в американском Конкорде

Украинская теннисистка Катарина Завацкая с победы стартовала на крупном турнире ITF с призовым фондом 60 тысяч долларов под названием Thoreau Tennis Open в американском Конкорде.

Завацкая, посеянная под 4-м номером, уверенно разобралась с Клэр Лю из США со счетом 6:4, 6:2. В следующем раунде она сыграет с Яной Чепеловой из Словакии.