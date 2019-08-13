Конкорд. Калинина стартовала с победы

Сегодня Ангелина Калинина с победы стартовала на хардовом турнире ITF в Конкорде. В первом раунде шестая сеяная украинка в двух сетах обыграла представительницу Южной Кореи На-Лэ Хань. Матч продолжался 1 час и 4 минуты.
1-й раунд
Ангелина Калинина (Украина, 6) – На-Лэ Хань (Южная Корея) – 6:1, 6:3
Во втором раунде Калинина встретится с победительницей матча Усуэ Мэйтан Арконада – Бриттани Колленс.
Источник — Sport.ua
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