Конкорд. Калинина стартовала с победы

18:31 — Виктор Андрущик

4:2 в пользу Динамо.

18:26 — У нас, сами знаете, какой график...

Ну не будут же они в открытую говорить то, о чём думают на самом деле. Уверен, многим игрокам Дин...

18:23 — kvlad200760

А вони в минулому році теж проти Аякса билися за Хацкевича!Це в них вже звичка!