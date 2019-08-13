Элина СВИТОЛИНА: « В Цинциннати с самого старта тяжелые матчи»

Элина Свитолина поделилась ожиданиями от своего выступления на турнире в Цинциннати:
«В американской серии я уже провела несколько матчей, думаю, я хорошо сыграла, у меня были трудные поединки. В Цинциннати я буду фокусироваться на каждом матче, посмотрим, как сложится.
Со старта этого турнира тебя ждут тяжелые матчи, поэтому надо быть собранной с самого начала. Это то, что делает этот турнир интересным».
Первой соперницей Свитолиной в Цинциннати будет Элиза Мертенс.
Источник — Большой теннис Украины
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