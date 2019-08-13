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Элина СВИТОЛИНА: « В Цинциннати с самого старта тяжелые матчи»

Украинская теннисистка – о турнире в Цинциннати

  • 13.08.2019 14:23
  • 783 просмотра
  • 1 комментарий
Элина СВИТОЛИНА: « В Цинциннати с самого старта тяжелые матчи»
© Casey Bray. Элина Свитолина

Элина Свитолина поделилась ожиданиями от своего выступления на турнире в Цинциннати:

«В американской серии я уже провела несколько матчей, думаю, я хорошо сыграла, у меня были трудные поединки. В Цинциннати я буду фокусироваться на каждом матче, посмотрим, как сложится.

Со старта этого турнира тебя ждут тяжелые матчи, поэтому надо быть собранной с самого начала. Это то, что делает этот турнир интересным».

Первой соперницей Свитолиной в Цинциннати будет Элиза Мертенс.

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Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 13.08.2019 15:02
    -1
    З такою грою усі матчі будуть важкими.
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