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Цинциннати. Надежда Киченок вылетела с парного турнира

Украинка вместе с Эбигейл Спирс не смогла обыграть сестер Плишковых

  • 12.08.2019 20:04
  • 288 просмотров
  • 1 комментарий
Цинциннати. Надежда Киченок вылетела с парного турнира
© БТУ. Надежда Киченок и Эбигейл Спирс

Сегодня Надежда Киченок вместе с Эбигейл Спирс в первом раунде парного разряда турнира в Цинциннати встречалась с сестрами Каролиной и Кристиной Плишковой.

Украинско-американский дуэт уступил в двух сетах и прекратил борьбу на турнире. Матч продолжался 1 час и 22 минуты.

Первый раунд

Надежда Киченок (Украина)/Эбигейл Спирс (США) – Каролина Плишкова/Кристина Плишкова (Чехия) – 5:7, 3:6

Во втором раунде сестры Плишковы сыграют с победителями встречи Петра Мартич/Шуай Чжан – Николь Меличар/Квета Пешке.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    svv72
      svv72, 12.08.2019 20:17
    0
    Когда Вы уже будете патриотами. Что значит "ВЫЛЕТЕЛА" вроде бы кто то её извините под зад зафутболил и приделал крылья. Нет чтоб написать: уступила, в конце концов проиграла в упорной борьбе.
    Ссылка
    svv72
      svv72, 12.08.2019 20:17
    0
    Когда Вы уже будете патриотами. Что значит "ВЫЛЕТЕЛА" вроде бы кто то её извините под зад зафутболил и приделал крылья. Нет чтоб написать: уступила, в конце концов проиграла в упорной борьбе.
    Ссылка
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