Цинциннати. Надежда Киченок вылетела с парного турнира

Сегодня Надежда Киченок вместе с Эбигейл Спирс в первом раунде парного разряда турнира в Цинциннати встречалась с сестрами Каролиной и Кристиной Плишковой.
Украинско-американский дуэт уступил в двух сетах и прекратил борьбу на турнире. Матч продолжался 1 час и 22 минуты.
Первый раунд
Надежда Киченок (Украина)/Эбигейл Спирс (США) – Каролина Плишкова/Кристина Плишкова (Чехия) – 5:7, 3:6
Во втором раунде сестры Плишковы сыграют с победителями встречи Петра Мартич/Шуай Чжан – Николь Меличар/Квета Пешке.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.