Цинциннати. Надежда Киченок вылетела с парного турнира

Сегодня Надежда Киченок вместе с Эбигейл Спирс в первом раунде парного разряда турнира в Цинциннати встречалась с сестрами Каролиной и Кристиной Плишковой.

Украинско-американский дуэт уступил в двух сетах и прекратил борьбу на турнире. Матч продолжался 1 час и 22 минуты.

Первый раунд

Надежда Киченок (Украина)/Эбигейл Спирс (США) – Каролина Плишкова/Кристина Плишкова (Чехия) – 5:7, 3:6

Во втором раунде сестры Плишковы сыграют с победителями встречи Петра Мартич/Шуай Чжан – Николь Меличар/Квета Пешке.