Торонто. Определились все четвертьфиналистки

А какой матч сорвался, а? Выиграй Даяна у Кенин, то выключил бы телефон, набрал пивка с рыбой и.....

Всё более банально и просто, игра Динамо, а точнее её отсутствие

09:26 — kolezey-2

я в шоке -молодцы,респект!!!!!!!!!!!если такие молодцы то кто из тех что оставили такие коменты г...

09:00 — Kherson384

С учетом (- 8) игроков основного состава которые ушли, не домашний стадион и кучу др. проблем, м...