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Торонто. Определились все четвертьфиналистки

Элина Свитолина попала в восьмерку лучших

  • 09.08.2019 09:20
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Торонто. Определились все четвертьфиналистки
© WTA. Симона Халеп
В четверг состоялись поединки третьего круга на хардовом турнире серии Премьер 5 в Торонто.
 
На данном этапе участвовало две украинки, но дальше смогла пройти только Элина Свитолина. Даяна Ястремская завершила борьбу за титул.
 
Стоит отметить триумфальное возвращение Бьянки Андрееску. Представительница Канады выбила 5-ю ракетку мира Кики Бертенс, одержав свою пятую победу в сезоне над теннисистками из первой десятки мирового рейтинга.
 
Также неожиданно в четвертьфинале сыграет чешка Мария Бузкова, которая занимает 91-ю строчку мировой классификации.
 
Торонто. Третий круг
 
София Кенин (США) – Даяна Ястремская (Украина) – 6:2, 6:2
Элина Свитолина (Украина) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 6:2, 6:4
Каролина Плишкова (Чехия) – Анетт Контавейт (Эстония) – 6:3, 7:5
Бьянка Андрееску (Канада) – Кики Бертенс (Нидерланды) – 6:1, 6:7(7), 6:4
Симона Халеп (Румыния) – Светлана Кузнецова (Россия) – 6:2, 6:1
Серена Уильямс (США) – Екатерина Александрова (Россия) – 7:5, 6:4
Наоми Осака (Япония) – Ига Свёнтек (Польша) – 7:6(4), 6:4
Мария Бузкова (Чехия) – Алена Остапенко (Латвия) – 6:2, 6:2
 
Пары 1/4 финала
 
Верхняя часть сетки
 
Кенин – Свитолина
Плишкова – Андрееску
 
Нижняя часть сетки
 
Боузкова – Халеп
С. Уильямс – Осака
 
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Источник — Sport.ua

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