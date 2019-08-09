Торонто. Определились все четвертьфиналистки

В четверг состоялись поединки третьего круга на хардовом турнире серии Премьер 5 в Торонто.
На данном этапе участвовало две украинки, но дальше смогла пройти только Элина Свитолина. Даяна Ястремская завершила борьбу за титул.
Стоит отметить триумфальное возвращение Бьянки Андрееску. Представительница Канады выбила 5-ю ракетку мира Кики Бертенс, одержав свою пятую победу в сезоне над теннисистками из первой десятки мирового рейтинга.
Также неожиданно в четвертьфинале сыграет чешка Мария Бузкова, которая занимает 91-ю строчку мировой классификации.
Торонто. Третий круг
София Кенин (США) – Даяна Ястремская (Украина) – 6:2, 6:2
Элина Свитолина (Украина) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 6:2, 6:4
Каролина Плишкова (Чехия) – Анетт Контавейт (Эстония) – 6:3, 7:5
Бьянка Андрееску (Канада) – Кики Бертенс (Нидерланды) – 6:1, 6:7(7), 6:4
Симона Халеп (Румыния) – Светлана Кузнецова (Россия) – 6:2, 6:1
Серена Уильямс (США) – Екатерина Александрова (Россия) – 7:5, 6:4
Наоми Осака (Япония) – Ига Свёнтек (Польша) – 7:6(4), 6:4
Мария Бузкова (Чехия) – Алена Остапенко (Латвия) – 6:2, 6:2
Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Кенин – Свитолина
Плишкова – Андрееску
Нижняя часть сетки
Боузкова – Халеп
С. Уильямс – Осака
Источник — Sport.ua
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