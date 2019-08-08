СВИТОЛИНА: «В матче с Синяковой у меня были некоторые проблемы»

«Я считаю, что сегодня на важных очках я играла более агрессивно. В этом матче были и взлеты, и падения. Я отыграла хороший гейм при 4-3, чтобы сделать брейк. Думаю, что главное – это было заработать свои возможности, постараться получить шанс на брейк и я его получила. Я играла агрессивно и шла вперед. И потом подавать на победу в матче было очень тяжело, но мне удалось справиться. По этому поводу я очень счастлива и горжусь собой, что оставалась психологически стойкой.

Почему я вызывала на корт физиотерапевта? У меня были некоторые проблемы. Это нормально. У всех топ-спортсменов или любых спортсменов что-то где-то болит. У нас почти каждую неделю турниры, так что, что-то да и будет болеть. Иногда больше, иногда меньше. Мне нужен был перерыв, чтобы расслабить мышцу. Сейчас дела обстоят лучше, надеюсь, что я смогу восстановиться и быть готовой к следующему матчу.

Дальше меня ждет еще один матч против Белинды Бенчич. Я здесь ради того, чтобы выигрывать матчи. Я действительно мотивирована отыграть хорошо. Каждый раз я выхожу на корт, чтобы показать свою лучшую игру. Если сегодня не мой день, то я стараюсь бороться и изменить ход игры в свою пользу. Это будет еще одно испытание и, думаю, я к нему готова. Конечно, мы с тренером вернемся к нашему прошлому матчу с Белиндой в Дубае. Но сейчас другой турнир, немного другие условия, в Торонто мяч не летает так сильно, как в Дубае.

Я довольна, что на прошлой неделе сыграла в Сан-Хосе. Это отличный турнир, я провела несколько матчей. Не знаю, поможет мне это или нет, но в этом году я приняла такое решение и, думаю, оно было правильным», – сказала Свитолина.

Матч третьего круга против Белинды Бенчич состоится сегодня, 8 августа. Ориентировочное время начала – 19:30 по Киеву.