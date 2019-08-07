Элина Свитолина – Катерина Синякова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

13:47 — Vladislav Pohily

По-моему единственный позитив который можно вынести из вчерашнего матча, это то, что будет еще от...

13:43 — UKRAINE FAN

В детских школах наверное вообще без мяча тренируются. Иначе почему наши футболисты с мячом как б...

13:42 — UKRAINE FAN

NICOLAOS1991???

13:40 — Geniyfootball1985

Дно легло на дно! ещё раз Динамо показало свой уровень,это лига Европы!

13:39 — UKRAINE FAN

Ну динамо играет с вице чемпионом Бельгии. А тот факт что мы живем в Украине не делает наши клубы...

13:38 — tima fialko

У нашому совковому футболі ніяк не зрозуміють,що головне не "добывать очки"у любий спосіб,а саме ...

13:35 — UKRAINE FAN

Команды практически одного уровня. Так что шансы на выход дальше 50 на 50