Элина Свитолина – Катерина Синякова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, седьмого августа, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) начнет выступления на турнире серии Премьер 5 в Торонто.
В матче второго круга украинка встретится с Катериной Синяковой из Чехии (№41 WTA). Встреча пройдет вторым запуском на корте Grandstand после матча с участием Даяны Ястремской. Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву.
Путь на турнире
|Стадия
|Свитолина
|Синякова
|1-й круг
|-
|Коллинс (6-4 6-7 2-6) №36 WTA
Ранее девушки играли дважды, побеждала только украинка.
В третьем круге победительница пары сразится против швейцарки Белинды Бенчич (№12 WTA) или немки Юлии Гёргес (№25 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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