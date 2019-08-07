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Элина Свитолина – Катерина Синякова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Торонто

  • 07.08.2019 12:38
  • 1182 просмотра
  • 4 комментария
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© WTA. Элина Свитолина
В среду, седьмого августа, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) начнет выступления на турнире серии Премьер 5 в Торонто.
 
В матче второго круга украинка встретится с Катериной Синяковой из Чехии (№41 WTA). Встреча пройдет вторым запуском на корте Grandstand после матча с участием Даяны Ястремской. Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву.
 
Путь на турнире
Стадия  Свитолина       Синякова
1-й круг -   Коллинс (6-4 6-7 2-6) №36 WTA
 
Ранее девушки играли дважды, побеждала только украинка.
 
В третьем круге победительница пары сразится против швейцарки Белинды Бенчич (№12 WTA) или немки Юлии Гёргес (№25 WTA).
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 
 

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 07.08.2019 13:49
    0
    Stanislav Matusevych, 07.08.2019 12:53
    Понятно, что Элина фаворит, но ясно и то, что она сейчас может проиграть кому угодно.
    Стас, здається, що перша половина посту протирічить другій)))
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 07.08.2019 12:59
    +3
    Супер, два матчі підряд і не в нічний час. Просто джек-пот якийсь
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 07.08.2019 12:53
    +1
    Понятно, что Элина фаворит, но ясно и то, что она сейчас может проиграть кому угодно.
    Ссылка
    Антон Корзун
      Антон Корзун, 07.08.2019 12:47
    -1
    Катержина винесе Світоліну в двох.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 07.08.2019 12:59
    +3
    Супер, два матчі підряд і не в нічний час. Просто джек-пот якийсь
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 07.08.2019 12:53
    +1
    Понятно, что Элина фаворит, но ясно и то, что она сейчас может проиграть кому угодно.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 07.08.2019 13:49
    0
    Stanislav Matusevych, 07.08.2019 12:53
    Понятно, что Элина фаворит, но ясно и то, что она сейчас может проиграть кому угодно.
    Стас, здається, що перша половина посту протирічить другій)))
    Ссылка
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