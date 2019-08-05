Рейтинг WTA. Ястремская и Цуренко поднялись на одну строчку

Предыдущая неделе у женщин прошла на кортах Сан-Хосе и Вашингтона. Победительницами турниров стали Чжэн Сайсай и Джессика Пегула соответственно.
Китаянка выиграла дебютный титул на уровне WTA, более того это сразу же стал турнир категории Премьер. Эта победа позволила 25-летней теннисистке подняться на 17 позиций, повторив свой личный рекорд – 38-е место в рейтинге WTA.
Пегула после победы на турнире международной серии в Вашингтоне добавила сразу 24 строчки и теперь она занимает 55-ю позицию в мировой классификации.
В первой десятке изменений не произошло, хотя Элина Свитолина была близка к тому, чтобы обойти Петру Квитову.
Топ-10 рейтинга WTA
Что касается украинок, то Свитолина и Цуренко одержали по одной победе на вышеназванных турнирах, Леся даже поднялась на одну строчку. Добавила одну позицию и Даяна Ястремская, которая в эту неделю не играла.
Украинки в топ-300 рейтинга WTA
В Чемпионской гонке Свитолина находится на одном уровне с Маркетой Вондроушовой и уже близка к топ-8.
Чемпионская гонка
Источник — Sport.ua
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