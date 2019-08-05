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Рейтинг WTA. Ястремская и Цуренко поднялись на одну строчку

Свитолина сохранила позицию

  • 05.08.2019 12:25
  • 674 просмотра
  • 1 комментарий
Рейтинг WTA. Ястремская и Цуренко поднялись на одну строчку
© Wimbledon. Даяна Ястремская
Предыдущая неделе у женщин прошла на кортах Сан-Хосе и Вашингтона. Победительницами турниров стали Чжэн Сайсай и Джессика Пегула соответственно.
 
Китаянка выиграла дебютный титул на уровне WTA, более того это сразу же стал турнир категории Премьер. Эта победа позволила 25-летней теннисистке подняться на 17 позиций, повторив свой личный рекорд – 38-е место в рейтинге WTA.
 
Пегула после победы на турнире международной серии в Вашингтоне добавила сразу 24 строчки и теперь она занимает 55-ю позицию в мировой классификации.
 
В первой десятке изменений не произошло, хотя Элина Свитолина была близка к тому, чтобы обойти Петру Квитову.
 
Топ-10 рейтинга WTA
 
 
Что касается украинок, то Свитолина и Цуренко одержали по одной победе на вышеназванных турнирах, Леся даже поднялась на одну строчку. Добавила одну позицию и Даяна Ястремская, которая в эту неделю не играла.
 
Украинки в топ-300 рейтинга WTA
 
 
В Чемпионской гонке Свитолина находится на одном уровне с Маркетой Вондроушовой и уже близка к топ-8. 
 
Чемпионская гонка
 
 
 
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 05.08.2019 13:10
    0
    Сегодня в 18.00 Даяна играет с Контой в Торонто.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 05.08.2019 13:10
    0
    Сегодня в 18.00 Даяна играет с Контой в Торонто.
    Ссылка
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