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Мария САККАРИ: «Думала, что у Свитолиной было меньше матчболов»

Греческая теннисистка – о волевой победе над украинкой

  • 03.08.2019 11:59
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Мария САККАРИ: «Думала, что у Свитолиной было меньше матчболов»
© Jimmie48 Photography. Мария Саккари
 
«Была в одном шаге от поражения. Я в невероятном восторге от того, что мне удалось кардинально переломить ход этого матча и вновь оказаться в полуфинале Сан-Хосе. У меня отличные воспоминания о турнире с прошлого года и я очень рада своему успешному выступлению.
 
Даже не помню, что у нее было четыре матчбола. Думала, их всего два.
 
Мой тренер вышел и сказал, что, если я уже делала подобное в Рабате, то мне по силам это повторить», – сказала Саккари.
 
Напомним, в финале грунтового турнира в Рабате Саккари была в двух геймах от поражения Йоханне Конте, но сумела перевести матч в третий сет, где уверенно одержала победу.
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Источник — WTA

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