Мария САККАРИ: «Думала, что у Свитолиной было меньше матчболов»

«Была в одном шаге от поражения. Я в невероятном восторге от того, что мне удалось кардинально переломить ход этого матча и вновь оказаться в полуфинале Сан-Хосе. У меня отличные воспоминания о турнире с прошлого года и я очень рада своему успешному выступлению.

Даже не помню, что у нее было четыре матчбола. Думала, их всего два.

Мой тренер вышел и сказал, что, если я уже делала подобное в Рабате, то мне по силам это повторить», – сказала Саккари.