Сан-Хосе. Свитолина с матчболов проиграла Саккари

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№7 WTA) завершила выступления на хардовом Премьере в Сан-Хосе.
В матче 1/4 финала 24-летняя украинка в трех тяжелых сетах проиграла Марии Саккари из Греции (№30 WTA).
Сан-Хосе. Четвертьфинал
Элина Свитолина (Украина) – Мария Саккари (Греция) – 6:1, 6:7(3), 3:6
Начало поединка в Сан-Хосе чем-то напомнило недавнюю встречу на Уимблдоне с той лишь разницей, что Саккари провалила не концовку первой партии, как было в Лондоне, а отыграла весь первый сет на достаточно низком уровне. Второй сет с отыгранными матчболами и провальным тай-брейком и вовсе был как брат-близнец.
Свитолина, как и Саккари, поначалу также не блистала, отдав инициативу сопернице, но чувствовала себя довольно уверенно. Большую часть первой партии у гречанки гулял форхенд, позже она и сама жаловалась на это тренеру. Без уверенной игры справа создавать видимые проблемы для Элины у нее не получалось, хотя практически в каждом гейме шла упорная борьба. И все же, украинка была лучше, меньше ошибалась и чаще принимала решения, которые приводили ее к выигрышу розыгрышей.
Вторая партия также начиналась с вязкой борьбы, но в четвертом гейме со второй попытки Элина реализовала брейкпоинт. По такой игре соперницы это было весомым преимуществом и победа уже казалась делом 10-15 минут, не более. Две свои следующие подачи Свитолина забрала, но вот с подачей на сет вышла небольшая проблема. Саккари к этому времени разыгралась и уже стала хозяйничать на корте, частенько оставляя оппонентку не у дел. В ход пошли даже дроп-шоты, чего ранее за ней не замечалось. И в длительных перестрелках с задней линий греческая теннисистка стала выигрывать больше очков, удар у нее, конечно, помощнее.
В девятом и десятом геймах Элина не смогла реализовать 4 матчбола и оказалась в плачевном состоянии. Каким-то невероятным образом украинка удержала себя в руках и не дала подать гречанке на сет, выиграв под ноль гейм на приеме. Как и на Уимблдоне, судьба второго сета должна была решиться на тай-брейке. Как не печально, но результат повторился, теннисистки ушли на третий сет. Статистика тай-брейков Элины в сезоне теперь 3:5, слабый результат для топ-теннисистки.
А вот третий сет полностью отличался от того, что мы видели на траве. Здесь уже доминировала гречанка. После отдачи первого гейма Мария играла гораздо увереннее, острее и опаснее украинки. Элина не смогла или не захотела бороться до конца. Возможно, приберегла силы на турниры поважнее. Совсем скоро ей стартовать в Торонто и соперница во втором круге будет не из простых.
Как бы там ни было, 100 очков, заработанных в Сан-Хосе, лишними точно не будут, как и игровая практика против теннисисток из топ-50.
В 1/2 финала Саккари сыграет против Аманды Анисимовой (№23 WTA) или Чжэн Сайсай (№55 WTA).
Отметим, что Элина сохранит седьмую позицию в мировом рейтинге по итогам турнира в Сан-Хосе, а также поднимется на девятое место в Чемпионской гонке.
Источник — Sport.ua
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6:1, 5:2 во втором сете, подача на матч и ... понеслась...
Да это же 1/4 Роллан Гаррос в матче с Халлеп. Один в один.
Тогда всем было ясно - все! Ты уже подаешь на матч, соперница в говне, и ...
и ... понеслась ... все обратно ...
и проигранный матч в итоге.
не интересно смотреть матчи Свитолиной. Больше не буду.
Удачи вам...
6:1, 5:2 во втором сете, подача на матч и ... понеслась...
Да это же 1/4 Роллан Гаррос в матче с Халлеп. Один в один.
Тогда всем было ясно - все! Ты уже подаешь на матч, соперница в говне, и ...
и ... понеслась ... все обратно ...
и проигранный матч в итоге.
не интересно смотреть матчи Свитолиной. Больше не буду.
Удачи вам...
Главная проблема Свитолиной системна, и идет еще с юниоров. Она плохо реализует уже почти выигранные очки. Когда после хороших комбинаций остается только направить мяч в пустую половину корта, или забить простой смеш, например. В этих ситуациях очень много либо ошибок, либо просто отыгрышей мяча без остроты. И при подачах на сет/матч дарит соперницам много брейков. Уверен, что дело в психологии. Рано появляется уверенность в победе, для которой нужно приложить еще немного усилий. Как с этим бороться, непонятно, особенно учитывая момент, что психологические проблемы упорно отрицаются довольно близкими Элине людьми.
Теперь ей предстоит защищать немало очков в Торонто и Цинциннати, а, учитывая канадскую жеребьевку и три недели игры подряд, оптимизму взяться особо неоткуда.
Давай Еля, згадай 2017-ий - пофеєри в Торонто, а далі пауза і всі сили на шлем.
6:1, 5:2 во втором сете, подача на матч и ... понеслась...
Да это же 1/4 Роллан Гаррос в матче с Халлеп. Один в один.
Тогда всем было ясно - все! Ты уже подаешь на матч, соперница в говне, и ...
и ... понеслась ... все обратно ...
и проигранный матч в итоге.
не интересно смотреть матчи Свитолиной. Больше не буду.
Удачи вам...
Главная проблема Свитолиной системна, и идет еще с юниоров. Она плохо реализует уже почти выигранные очки. Когда после хороших комбинаций остается только направить мяч в пустую половину корта, или забить простой смеш, например. В этих ситуациях очень много либо ошибок, либо просто отыгрышей мяча без остроты. И при подачах на сет/матч дарит соперницам много брейков. Уверен, что дело в психологии. Рано появляется уверенность в победе, для которой нужно приложить еще немного усилий. Как с этим бороться, непонятно, особенно учитывая момент, что психологические проблемы упорно отрицаются довольно близкими Элине людьми.
Теперь ей предстоит защищать немало очков в Торонто и Цинциннати, а, учитывая канадскую жеребьевку и три недели игры подряд, оптимизму взяться особо неоткуда.
Давай Еля, згадай 2017-ий - пофеєри в Торонто, а далі пауза і всі сили на шлем.
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