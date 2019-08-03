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Сан-Хосе. Свитолина с матчболов проиграла Саккари

Первая ракетка Украины не справилась с греческой теннисисткой

  • 03.08.2019 02:51
  • 712 просмотров
  • 8 комментариев
Сан-Хосе. Свитолина с матчболов проиграла Саккари
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№7 WTA) завершила выступления на хардовом Премьере в Сан-Хосе.
 
В матче 1/4 финала 24-летняя украинка в трех тяжелых сетах проиграла Марии Саккари из Греции (№30 WTA). 
 
Сан-Хосе. Четвертьфинал
Элина Свитолина (Украина) – Мария Саккари (Греция) – 6:1, 6:7(3), 3:6
 
Начало поединка в Сан-Хосе чем-то напомнило недавнюю встречу на Уимблдоне с той лишь разницей, что Саккари провалила не концовку первой партии, как было в Лондоне, а отыграла весь первый сет на достаточно низком уровне. Второй сет с отыгранными матчболами и провальным тай-брейком и вовсе был как брат-близнец. 
 
Свитолина, как и Саккари, поначалу также не блистала, отдав инициативу сопернице, но чувствовала себя довольно уверенно. Большую часть первой партии у гречанки гулял форхенд, позже она и сама жаловалась на это тренеру. Без уверенной игры справа создавать видимые проблемы для Элины у нее не получалось, хотя практически в каждом гейме шла упорная борьба. И все же, украинка была лучше, меньше ошибалась и чаще принимала решения, которые приводили ее к выигрышу розыгрышей.
 
 
Вторая партия также начиналась с вязкой борьбы, но в четвертом гейме со второй попытки Элина реализовала брейкпоинт. По такой игре соперницы это было весомым преимуществом и победа уже казалась делом 10-15 минут, не более. Две свои следующие подачи Свитолина забрала, но вот с подачей на сет вышла небольшая проблема. Саккари к этому времени разыгралась и уже стала хозяйничать на корте, частенько оставляя оппонентку не у дел. В ход пошли даже дроп-шоты, чего ранее за ней не замечалось. И в длительных перестрелках с задней линий греческая теннисистка стала выигрывать больше очков, удар у нее, конечно, помощнее. 
 
В девятом и десятом геймах Элина не смогла реализовать 4 матчбола и оказалась в плачевном состоянии. Каким-то невероятным образом украинка удержала себя в руках и не дала подать гречанке на сет, выиграв под ноль гейм на приеме. Как и на Уимблдоне, судьба второго сета должна была решиться на тай-брейке. Как не печально, но результат повторился, теннисистки ушли на третий сет. Статистика тай-брейков Элины в сезоне теперь 3:5, слабый результат для топ-теннисистки.
 
 
А вот третий сет полностью отличался от того, что мы видели на траве. Здесь уже доминировала гречанка. После отдачи первого гейма Мария играла гораздо увереннее, острее и опаснее украинки. Элина не смогла или не захотела бороться до конца. Возможно, приберегла силы на турниры поважнее. Совсем скоро ей стартовать в Торонто и соперница во втором круге будет не из простых.
 
Как бы там ни было, 100 очков, заработанных в Сан-Хосе, лишними точно не будут, как и игровая практика против теннисисток из топ-50.
 
В 1/2 финала Саккари сыграет против Аманды Анисимовой (№23 WTA) или Чжэн Сайсай (№55 WTA).
 
Отметим, что Элина сохранит седьмую позицию в мировом рейтинге по итогам турнира в Сан-Хосе, а также поднимется на девятое место в Чемпионской гонке.
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    slavarost
      slavarost, 03.08.2019 03:26
    0
    Пока Саккари ошибалась, Эля лидировала. Когда же перестала, Свитолина опять не знает, что делать. Никакой атакующей игры, все удары в центр корта. На что расчет? Сколько уже в этом году проиграно выигранных матчей? Тай-брейки тихий ужас. Что с психологией? Где та Эля, которая перегрызала своих соперниц. Уже даже не хочется смотреть ее игры. Одно и то же
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    ternow
      ternow, 03.08.2019 03:18
    0
    Виталий Грин, 03.08.2019 03:14
    а никому ничего не напомнил ход матча?
    6:1, 5:2 во втором сете, подача на матч и ... понеслась...
    Да это же 1/4 Роллан Гаррос в матче с Халлеп. Один в один.
    Тогда всем было ясно - все! Ты уже подаешь на матч, соперница в говне, и ...
    и ... понеслась ... все обратно ...
    и проигранный матч в итоге.
    не интересно смотреть матчи Свитолиной. Больше не буду.
    Удачи вам...
    В женском теннисе и 5:1- не гарантирует победу...
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    Виталий Грин
      Виталий Грин, 03.08.2019 03:14
    -2
    а никому ничего не напомнил ход матча?
    6:1, 5:2 во втором сете, подача на матч и ... понеслась...
    Да это же 1/4 Роллан Гаррос в матче с Халлеп. Один в один.
    Тогда всем было ясно - все! Ты уже подаешь на матч, соперница в говне, и ...
    и ... понеслась ... все обратно ...
    и проигранный матч в итоге.
    не интересно смотреть матчи Свитолиной. Больше не буду.
    Удачи вам...
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 03.08.2019 03:09
    0
    Очередное поражение в выигранном матче. При очень плохой игре. Она была плохой даже при счете 6:1, 5:2 в пользу Элины. Просто Саккари ошибалась с чуть не каждого первого форхенда. Как только немного наладила этот элемент, игра развернулась в обратную сторону. Статистика виннерсов/невынужденных у Элины кошмарная, и серьезные проблемы с подачей. Но это сегодня.
    Главная проблема Свитолиной системна, и идет еще с юниоров. Она плохо реализует уже почти выигранные очки. Когда после хороших комбинаций остается только направить мяч в пустую половину корта, или забить простой смеш, например. В этих ситуациях очень много либо ошибок, либо просто отыгрышей мяча без остроты. И при подачах на сет/матч дарит соперницам много брейков. Уверен, что дело в психологии. Рано появляется уверенность в победе, для которой нужно приложить еще немного усилий. Как с этим бороться, непонятно, особенно учитывая момент, что психологические проблемы упорно отрицаются довольно близкими Элине людьми.
    Теперь ей предстоит защищать немало очков в Торонто и Цинциннати, а, учитывая канадскую жеребьевку и три недели игры подряд, оптимизму взяться особо неоткуда.
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    vit-2
      vit-2, 03.08.2019 03:03
    0
    Сумно звісно, але що поробиш.
    Давай Еля, згадай 2017-ий - пофеєри в Торонто, а далі пауза і всі сили на шлем.
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    Alehandro
      Alehandro, 03.08.2019 03:01
    -1
    Alehandro, 03.08.2019 03:00
    с физухой у Эли всё ок (по крайней), не хватает морально-волевых гнуть свою линию и добивать ослабленных соперниц
    хотел сказать, что по крайней мере, физуху Эля в последнее время наберает, но Enter случайно нажался)
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    Alehandro
      Alehandro, 03.08.2019 03:00
    +1
    ternow, 03.08.2019 02:56
    Который раз уже с матч- боллов проигрывает? Не хватает физухи на продолжительные 3- сетовые матчи, подача ни о чем.
    с физухой у Эли всё ок (по крайней), не хватает морально-волевых гнуть свою линию и добивать ослабленных соперниц
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    ternow
      ternow, 03.08.2019 02:56
    -1
    Который раз уже с матч- боллов проигрывает? Не хватает физухи на продолжительные 3- сетовые матчи, подача ни о чем.
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 03.08.2019 03:00
    +1
    ternow, 03.08.2019 02:56
    Который раз уже с матч- боллов проигрывает? Не хватает физухи на продолжительные 3- сетовые матчи, подача ни о чем.
    с физухой у Эли всё ок (по крайней), не хватает морально-волевых гнуть свою линию и добивать ослабленных соперниц
    Ссылка
    slavarost
    online
      slavarost, 03.08.2019 03:26
    0
    Пока Саккари ошибалась, Эля лидировала. Когда же перестала, Свитолина опять не знает, что делать. Никакой атакующей игры, все удары в центр корта. На что расчет? Сколько уже в этом году проиграно выигранных матчей? Тай-брейки тихий ужас. Что с психологией? Где та Эля, которая перегрызала своих соперниц. Уже даже не хочется смотреть ее игры. Одно и то же
    Ссылка
    ternow
      ternow, 03.08.2019 03:18
    0
    Виталий Грин, 03.08.2019 03:14
    а никому ничего не напомнил ход матча?
    6:1, 5:2 во втором сете, подача на матч и ... понеслась...
    Да это же 1/4 Роллан Гаррос в матче с Халлеп. Один в один.
    Тогда всем было ясно - все! Ты уже подаешь на матч, соперница в говне, и ...
    и ... понеслась ... все обратно ...
    и проигранный матч в итоге.
    не интересно смотреть матчи Свитолиной. Больше не буду.
    Удачи вам...
    В женском теннисе и 5:1- не гарантирует победу...
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 03.08.2019 03:09
    0
    Очередное поражение в выигранном матче. При очень плохой игре. Она была плохой даже при счете 6:1, 5:2 в пользу Элины. Просто Саккари ошибалась с чуть не каждого первого форхенда. Как только немного наладила этот элемент, игра развернулась в обратную сторону. Статистика виннерсов/невынужденных у Элины кошмарная, и серьезные проблемы с подачей. Но это сегодня.
    Главная проблема Свитолиной системна, и идет еще с юниоров. Она плохо реализует уже почти выигранные очки. Когда после хороших комбинаций остается только направить мяч в пустую половину корта, или забить простой смеш, например. В этих ситуациях очень много либо ошибок, либо просто отыгрышей мяча без остроты. И при подачах на сет/матч дарит соперницам много брейков. Уверен, что дело в психологии. Рано появляется уверенность в победе, для которой нужно приложить еще немного усилий. Как с этим бороться, непонятно, особенно учитывая момент, что психологические проблемы упорно отрицаются довольно близкими Элине людьми.
    Теперь ей предстоит защищать немало очков в Торонто и Цинциннати, а, учитывая канадскую жеребьевку и три недели игры подряд, оптимизму взяться особо неоткуда.
    Ссылка
    vit-2
      vit-2, 03.08.2019 03:03
    0
    Сумно звісно, але що поробиш.
    Давай Еля, згадай 2017-ий - пофеєри в Торонто, а далі пауза і всі сили на шлем.
    Ссылка
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