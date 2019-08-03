Сан-Хосе. Свитолина с матчболов проиграла Саккари

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№7 WTA) завершила выступления на хардовом Премьере в Сан-Хосе.

В матче 1/4 финала 24-летняя украинка в трех тяжелых сетах проиграла Марии Саккари из Греции (№30 WTA).

Сан-Хосе. Четвертьфинал

Элина Свитолина (Украина) – Мария Саккари (Греция) – 6:1, 6:7(3), 3:6

Начало поединка в Сан-Хосе чем-то напомнило недавнюю встречу на Уимблдоне с той лишь разницей, что Саккари провалила не концовку первой партии, как было в Лондоне, а отыграла весь первый сет на достаточно низком уровне. Второй сет с отыгранными матчболами и провальным тай-брейком и вовсе был как брат-близнец.

Свитолина, как и Саккари, поначалу также не блистала, отдав инициативу сопернице, но чувствовала себя довольно уверенно. Большую часть первой партии у гречанки гулял форхенд, позже она и сама жаловалась на это тренеру. Без уверенной игры справа создавать видимые проблемы для Элины у нее не получалось, хотя практически в каждом гейме шла упорная борьба. И все же, украинка была лучше, меньше ошибалась и чаще принимала решения, которые приводили ее к выигрышу розыгрышей.

Вторая партия также начиналась с вязкой борьбы, но в четвертом гейме со второй попытки Элина реализовала брейкпоинт. По такой игре соперницы это было весомым преимуществом и победа уже казалась делом 10-15 минут, не более. Две свои следующие подачи Свитолина забрала, но вот с подачей на сет вышла небольшая проблема. Саккари к этому времени разыгралась и уже стала хозяйничать на корте, частенько оставляя оппонентку не у дел. В ход пошли даже дроп-шоты, чего ранее за ней не замечалось. И в длительных перестрелках с задней линий греческая теннисистка стала выигрывать больше очков, удар у нее, конечно, помощнее.

В девятом и десятом геймах Элина не смогла реализовать 4 матчбола и оказалась в плачевном состоянии. Каким-то невероятным образом украинка удержала себя в руках и не дала подать гречанке на сет, выиграв под ноль гейм на приеме. Как и на Уимблдоне, судьба второго сета должна была решиться на тай-брейке. Как не печально, но результат повторился, теннисистки ушли на третий сет. Статистика тай-брейков Элины в сезоне теперь 3:5, слабый результат для топ-теннисистки.

А вот третий сет полностью отличался от того, что мы видели на траве. Здесь уже доминировала гречанка. После отдачи первого гейма Мария играла гораздо увереннее, острее и опаснее украинки. Элина не смогла или не захотела бороться до конца. Возможно, приберегла силы на турниры поважнее. Совсем скоро ей стартовать в Торонто и соперница во втором круге будет не из простых

Как бы там ни было, 100 очков, заработанных в Сан-Хосе, лишними точно не будут, как и игровая практика против теннисисток из топ-50.

В 1/2 финала Саккари сыграет против Аманды Анисимовой (№23 WTA) или Чжэн Сайсай (№55 WTA).

Отметим, что Элина сохранит седьмую позицию в мировом рейтинге по итогам турнира в Сан-Хосе, а также поднимется на девятое место в Чемпионской гонке.