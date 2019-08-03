Торонто. Свитолина, Ястремская, Цуренко и Козлова узнали соперниц

01:59 — Andy Chak

Дай Бог щоб Эндрю зараз дав хорошого пінка під попу Елі!!!

01:58 — Nyeyedyaka

Класика від Еліни

01:58 — Barsa2019

Три матч бола просрала, овчина! А все потому , что думает перед матчболом оседлать побыстрее черн...

01:58 — Попандопуло из Одессы

Пять геймов подряд ... Это закончится сегодня?

01:57 — MaxUa

Свитолине скорее всего нужно успокоиться и психологически настраиваться на третий, не пытаясь изл...

01:57 — vit-2

Пасивність це друге я Еліни на важливих розиграшах. Але ж тут своя подача, і перша ж проходила, м...

01:56 — Stanislav Matusevych

Вот и финиш. Ну если еще Саккари с 6:1, 5:2 проигрывать, то это совсем печалька.

01:55 — Stelios Komnin

Постоянно играет в центр под форхенд гречанке. Не пойму, зачем

01:55 — dudigo78

не розумію того входження в корт на другій подачі