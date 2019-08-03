Торонто. Свитолина, Ястремская, Цуренко и Козлова узнали соперниц

Состоялась жеребьевка основной сетки одиночного разряда на хардовом турнире серии Премьер 5 в Торонто.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA), посеянная под шестым номером, начнет турнир со второго круга, сыграв против победительницы матча Даниэль Коллинс - Катерина Синякова.
Даяна Ястремская (№34 WTA) дебютирует в основной сетке турнира в Торонто поединком против британки Йоханны Конты (№14 WTA).
Третья ракетка Украины Леся Цуренко (№35 WTA) на старте соревнований сразится с Анастасией Севастовой из Латвии (№11 WTA).
Катерина Козлова (№69 WTA) начнет в квалификации. В первом раунде украинка встретится с Сачией Викери из США (№149 WTA).
Турнир в Торонто пройдет с 5 по 11 августа. Матчи квалификации стартуют в субботу.
Источник — WTA Insider
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