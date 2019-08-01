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Элина СВИТОЛИНА: «Гаэль был в восторге от Украины и от борща»

Первая ракетка Украины – о знакомстве с французским теннисистом

  • 01.08.2019 19:25
  • 337 просмотров
  • 1 комментарий
Элина СВИТОЛИНА: «Гаэль был в восторге от Украины и от борща»
© screenshot. Гаэль Монфис и Элина Свитолина
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина рассказал о знакомстве с Гаэлем Монфисом, а также поделилась деталями первого совместного посещения Украины.
 
О знакомстве
«С Гаэлем мы были знакомы довольно давно, так как постоянно участвовали в одних и тех же турнирах. Но общались крайне мало: он знал, что я была в долгих отношениях. И вот в конце прошлого года после победы в итоговом турнире я поехала праздновать к парижским друзьям. Выставила фото в инстаграме, и Гаэль написал мне. Мы встретились и уже не смогли расстаться. Это было удивительное совпадение, что мы одновременно оказались в Париже, ведь я живу сейчас в Лондоне, а Гаэль, хоть и сам родом из Парижа, живет в Женеве. Мы оба приехали отдохнуть всего на несколько дней».
 
Об Украине
«Это наше первое совместное посещение Украины. Я рада, что Гаэлю тут понравилось. Ему понравился Киев, он был в восторге от Одессы, а главное, от украинской кухни. Особенно от борща!», – сказал Свитолина.
 
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Источник — JetSetter

(1 голос)

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Комментарии
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 01.08.2019 19:32
    0
    У Гаэля хороший вкус, Украинские вареники нарасхват!
    Ссылка
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 01.08.2019 19:32
    0
    У Гаэля хороший вкус, Украинские вареники нарасхват!
    Ссылка
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