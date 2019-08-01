Леся Цуренко – Зарина Дияс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

У всех разная память.Может в твоей он так и остался,а в нашей памяти он остался лучшим капитаном ...

Да,и еще за песенку ДИНАМО,ДИНАМО

а да, забыл и этот зашквар самолетной певички и потом его жалкие оправдания реально такое во...

Ей нужно думать о том, как выиграть Большой Шлем, а не то, как отобраться на Итоговый турнир и на...

13:28 — jekаfunny

+ забитый гол Шахтера в Суперкубке нельзя было засчитывать из-за грубого нарушения Степаненко на ...

13:27 — DKTheBest2

Хватит переливать пустое из порожнего. Надо внедрять VAR и решать спорные моменты с его помощью с...

13:26 — jekаfunny

Пффф а разве у кого то вообще могут быть вопросы по поводу того пенальти ?

13:25 — orest0998

Ладно хлопці,мінусуйте.Попади мяч отак в соперника Динамо чи Шахтаря, крику було б багато.Але цим...