Леся Цуренко – Зарина Дияс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, первого августа, третья ракетка Украины Леся Цуренко (№35 WTA) продолжит выступления на турнире международной серии в Вашингтоне.
В матче второго круга украинка сразится с Зариной Дияс из Казахстана (№84 WTA). Встреча состоится вторым запуском на корте Grandstand после поединка Ребекка Петерсон – Камила Джорджи. Ориентировочное время начала матча – 21:30 по Киеву.
Ранее девушки встречались 4 раза, счет равный. Два предыдущих поединка выиграла украинка.
В четвертьфинале победительница матча сыграет против Петерсон (№70 WTA) или Джорджи (№62 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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