СВИТОЛИНА: «Все еще залечиваю травму, но мне намного лучше»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о последствиях травмы, которые мешали ей демонстрировать высокие результаты на протяжении нескольких месяцев.

«Отдых после Уимблдона не занял у меня так много времени, потому что я из тех людей, которые любят ходить в спортзал и любят тренироваться.

Я все еще залечиваю травму, но мне намного лучше. Чувствую себя увереннее в работе ног, да и в общем чувствую себя лучше.

В начале года не ожидала, что будет так тяжело играть после травмы. Я поняла, с моей игрой могут быть проблемы, пережила эту ситуацию много раз. Это был один из первых моментов, когда я чувствовала, что ничего не могу поделать. Мне нужно было отдохнуть, нужно было просто ничего не делать. Это было действительно тяжело. Но я получила огромный опыт и многому научилась», – сказала Свитолина.