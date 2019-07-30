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СВИТОЛИНА: «Все еще залечиваю травму, но мне намного лучше»

Украинская теннисистка – о трудностях текущего сезона

  • 30.07.2019 09:23
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СВИТОЛИНА: «Все еще залечиваю травму, но мне намного лучше»
© WTA. Элина Свитолина
Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о последствиях травмы, которые мешали ей демонстрировать высокие результаты на протяжении нескольких месяцев.
 
«Отдых после Уимблдона не занял у меня так много времени, потому что я из тех людей, которые любят ходить в спортзал и любят тренироваться.
 
Я все еще залечиваю травму, но мне намного лучше. Чувствую себя увереннее в работе ног, да и в общем чувствую себя лучше.
 
В начале года не ожидала, что будет так тяжело играть после травмы. Я поняла, с моей игрой могут быть проблемы, пережила эту ситуацию много раз. Это был один из первых моментов, когда я чувствовала, что ничего не могу поделать. Мне нужно было отдохнуть, нужно было просто ничего не делать. Это было действительно тяжело. Но я получила огромный опыт и многому научилась», – сказала Свитолина.
 
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Источник — WTA

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