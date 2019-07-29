Леся Цуренко – Ван Яфань. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 29 июля, третья ракетка Украины Леся Цуренко (№35 WTA) стартует на турнире международной серии в Вашингтоне.
В матче первого круга украинка сразится с китаянкой Ван Яфань (№51 WTA). Встреча состоится вторым запуском на корте Grandstand после поединка Макхэйл - Павлюченкова. Ориентировочное время начала матча – 21:30 по Киеву.
Ранее девушки встречались 1 раз, победила украинка (Us Open-2016).
В следующем раунде победительница матча сыграет против Кори Гауфф (США) или Зарины Дияс (Казахстан).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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