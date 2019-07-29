Леся Цуренко – Ван Яфань. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14:05 — Vbolivalnyk-Peter

Більше цього коментатора ми не почуємо....

14:05 — gonvend19831994

Шахтер проиграл, чтоб оставить у руля Хацкевича, а затем выиграть чемпионат и кубок. Это уже прох...

14:02 — sahka1981

"Но в одном из эпизодов в штрафной площади дончан Степаненко зацепил Гармаша. Эпизод претендовал ...

13:41 — Юрій Ганусяк

чемпіон не справжній, як завжди сильно допомагав суддя, дозволяв безкарно грубити, не дав пеналь ...