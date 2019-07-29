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Рейтинг WTA. Цуренко улучшила позиции

В первой десятке без изменений

  • 29.07.2019 10:59
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Рейтинг WTA. Цуренко улучшила позиции
© Jimmie48 Photography. Леся Цуренко
На прошлой неделе женщины провели два турнира WTA международной серии. В Палермо победила швейцарка Жиль Тайхманн, неожиданно обыгравшая в финале Кики Бертенс из Нидерландов.
 
На соревнованиях в Юрмале латвийка Анастасия Севастова защитила прошлогодний титул, одолев в матче за титул польскую теннисистку Катажину Каву.
 
Бертенс сохранила 5-ю позицию в мировом рейтинге, а Севастова - одиннадцатую. Тайхманн поднялась на 28 строчек и теперь она 54-я, Кава добавила сразу 66 строчек, достигнув 128 позиции в рейтинге WTA.
 
В верхних эшелонах изменений не произошло.
 
Топ-10 рейтинга WTA
 
 
Что касается украинок, то Леся Цуренко поднялась на одну позицию за счет потери очков китаянкой Чжан Шуай. Козлова и Завацкая потеряли по две строчки. Калинина, Костюк и Лопатецкая немного улучшили позиции. Две первые ракетки Украины остались на своих местах.
 
Украинки в топ-300 рейтинга WTA
 
 
В Чемпионской гонке еще одна неделя без особых изменений. Свитолина пока десятая, но отставание можно нивелировать уже на турнире в Сан-Хосе.
 
Чемпионская гонка
 
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Источник — Sport.ua

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