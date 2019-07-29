Тайхманн стала победительницей Palermo Ladies Open

Швейцарка Жил Белен Тайхманн (№ 82) неожиданно стала победительницей турнира WTA Palermo Ladies Open. В финале она разобралась с голландкой Кики Бертенс (№ 5) – 7:6 (3), 6:2.
Во время матча Бертенс ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и сделала три брейк-пойнта, а швейцарка выполнила один эйс, два раза ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов.
Подписывайтесь на канал >>> SPORT.UA в YOUTUBE
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.