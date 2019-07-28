Ольга САВЧУК: «Отношения Свитолиной и Монфиса идут им на пользу»

Менеджер сборной Украины по теннису Ольга Савчук поделилась мнением о взаимоотношениях Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса, а также объяснила, какую выгоду это может им принести.
«В данном случае, я думаю, что отношения Свитолиной и Монфиса – это хорошо для них. Потому что они находятся на одном уровне, понимают друг друга, знают, когда кто-то устал, когда кому-то нужно быть более сосредоточенным.
Всегда легче быть в отношениях, когда вы делаете общее дело, и находитесь в той же среде. Поэтому я думаю, что в их случае все идет на пользу», – сказал Савчук.
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Источник — Tennis World USA
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