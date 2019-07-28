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Ольга САВЧУК: «Отношения Свитолиной и Монфиса идут им на пользу»

Менеджер сборной Украины – о звездной теннисной паре

  • 28.07.2019 12:37
  • 650 просмотров
  • 2 комментария
Ольга САВЧУК: «Отношения Свитолиной и Монфиса идут им на пользу»
© Инстаграм Элины Свитолиной
Менеджер сборной Украины по теннису Ольга Савчук поделилась мнением о взаимоотношениях Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса, а также объяснила, какую выгоду это может им принести.
 
«В данном случае, я думаю, что отношения Свитолиной и Монфиса – это хорошо для них. Потому что они находятся на одном уровне, понимают друг друга, знают, когда кто-то устал, когда кому-то нужно быть более сосредоточенным.
 
Всегда легче быть в отношениях, когда вы делаете общее дело, и находитесь в той же среде. Поэтому я думаю, что в их случае все идет на пользу», – сказал Савчук.
 
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Источник — Tennis World USA

(1 голос)

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Комментарии
    Vladdal
    online
      Vladdal, 28.07.2019 13:01
    0
    Stanislav Matusevych, 28.07.2019 12:50
    Ох, поспорил бы я с Ольгой...
    Она сказала то, что должна была сказать. А на самом деле как дела обстоят - никто не знает. Может и хуже были бы результаты, если бы не Монфис. А может лучше.
    Нам остаётся одно - принимать всё как есть. Им хорошо, и ладно.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 28.07.2019 12:50
    +1
    Ох, поспорил бы я с Ольгой...
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 28.07.2019 12:50
    +1
    Ох, поспорил бы я с Ольгой...
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 28.07.2019 13:01
    0
    Stanislav Matusevych, 28.07.2019 12:50
    Ох, поспорил бы я с Ольгой...
    Она сказала то, что должна была сказать. А на самом деле как дела обстоят - никто не знает. Может и хуже были бы результаты, если бы не Монфис. А может лучше.
    Нам остаётся одно - принимать всё как есть. Им хорошо, и ладно.
    Ссылка
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