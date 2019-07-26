Джокович пропустит Мастерс в Монреале

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович принял решение пропустить открытый чемпионат Канады по теннису, который в это году принимает мужчин в Монреале и пройдет с 5 по 11 августа.

«С сожалением сообщаю, что решил снятся с «Rogers Cup». При поддержке моей команды я решил дать своему телу больше времени для отдыха и восстановления, прежде чем снова вернуться к игре.

Я люблю Канаду и у меня там много друзей, которые всегда заставляют меня чувствовать себя как дома, и я с нетерпением жду возможности снова вернуться, чтобы выступить перед всеми вами в Монреале», – сообщил сербский теннисист.

Отметим, что Джокович четыре раза выигрывал канадский Мастерс (Монреаль - 2, Торонто - 2).