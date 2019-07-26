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Джокович пропустит Мастерс в Монреале

Лидер мирового рейтинга не сыграет на турнире «Rogers Cup»

  • 26.07.2019 10:28
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Джокович пропустит Мастерс в Монреале
© couperogers.com. Новак Джокович
Лидер мирового рейтинга Новак Джокович принял решение пропустить открытый чемпионат Канады по теннису, который в это году принимает мужчин в Монреале и пройдет  с 5 по 11 августа.
 
«С сожалением сообщаю, что решил снятся с «Rogers Cup». При поддержке моей команды я решил дать своему телу больше времени для отдыха и восстановления, прежде чем снова вернуться к игре.
 
Я люблю Канаду и у меня там много друзей, которые всегда заставляют меня чувствовать себя как дома, и я с нетерпением жду возможности снова вернуться, чтобы выступить перед всеми вами в Монреале», – сообщил сербский теннисист.
 
Отметим, что Джокович четыре раза выигрывал канадский Мастерс (Монреаль - 2, Торонто - 2).
 
Ранее сообщалось, что Роджер Федерер снялся с турнира в Монреале, не сыграет там и Хуан Мартин дель Потро, который перенес операцию на колене.
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Источник — Rogers Cup

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