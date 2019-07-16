Федерер снялся с турнира в Монреале

22:02 — Whitesnake

Я уверен,если бы Шахта играла в Лалиге,то в Топ 5 глубов входили ...

21:45 — Alexey Antonenko

Подмена понятий. Он считает, что перейти в Реал лучше, чем в Шахту. И даже если переходить зная, ...

21:34 — UKRAINE FAN

Время покажет что было лучше!