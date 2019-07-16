Федерер снялся с турнира в Монреале

Швейцарский теннисист Роджер Федерер снялся с Мастерса в Монреале, который пройдет с 5 по 11 августа.
Вместо Федерера в основной сетке сыграет австралиец Джордан Томпсон.
Ранее Роджер сообщал, что он вернется на корт на Мастерсе в Цинциннати, который стартует 12 августа.
Напомним, в финале Уимблдона Федерер с матчболов проиграл Новаку Джоковичу.
Источник — Twitter
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