ФОТО ДНЯ. Домашний уют Элины Свитолиной

Элина Свитолина продолжает восстанавливать силы после Лучшая украинская теннисисткапродолжает восстанавливать силы после успешного выступления на Уимблдоне

24-летняя украинка проводит время с семьей в Киеве. На этот раз Свитолина поделилась совместным фото с родителями – мамой Еленой и папой Михаилом.

«Есть ли на свете более приятное ощущение, чем ощущение домашнего уюта?», – написала теннисистка в инстаграме.