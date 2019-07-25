ФОТО ДНЯ. Домашний уют Элины Свитолиной

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина продолжает восстанавливать силы после успешного выступления на Уимблдоне.
24-летняя украинка проводит время с семьей в Киеве. На этот раз Свитолина поделилась совместным фото с родителями – мамой Еленой и папой Михаилом.
«Есть ли на свете более приятное ощущение, чем ощущение домашнего уюта?», – написала теннисистка в инстаграме.
Ранее Элина посещала родную Одессу.
Источник — Instagram
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