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ФОТО ДНЯ. Домашний уют Элины Свитолиной

Лучшая украинская теннисистка отдыхает с семьей

  • 25.07.2019 11:53
  • 1943 просмотра
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ФОТО ДНЯ. Домашний уют Элины Свитолиной
© Инстаграм Элины Свитолиной
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина продолжает восстанавливать силы после успешного выступления на Уимблдоне.
 
24-летняя украинка проводит время с семьей в Киеве. На этот раз Свитолина поделилась совместным фото с родителями – мамой Еленой и папой Михаилом.
 
«Есть ли на свете более приятное ощущение, чем ощущение домашнего уюта?», – написала теннисистка в инстаграме.
 
 
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Источник — Instagram

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