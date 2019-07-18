ФОТО. Монфис отдыхает на яхте вместе со Свитолиной

как выглядят аналогичные новости у динамо: 1) Фран Соль вышел на поле и травмировался в 7-й раз ...

Бльооо Владимир Кличко, сделай уже наконец-то то чего ждёт половина страны - отправь в глубокий н...

19:25 — Серж Пир

Если не перевариваешь Зебила, то ты за Пороха и дважды законтаченного? Странно, вроде 80% лохтора...

19:10 — Владимир Копяк

Смотрю, что на сайте собрались любители Пороха и Яника. Но кулаками страну новую не постриш, пора...

19:03 — Мистер Нокаут

А ты хочешь чтобы мы привыкали жить в дебильном цирке среди дешевых клоунов?