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ФОТО. Монфис отдыхает на яхте вместе со Свитолиной

Французский теннисист сопровождает свою девушку в Одессе

  • 18.07.2019 18:09
  • 1972 просмотра
  • 3 комментария
ФОТО. Монфис отдыхает на яхте вместе со Свитолиной
© instagram.com/g.e.m.s.life. Элина Свитолина и Гаэль Монфис

32-летний французский теннисист Гаэль Монфис вместе со своей девушкой, 24-летней украинской теннисисткой Элиной Свитолиной, отдыхает в Одессе.

Совместное фото с яхты Монфис опубликовал в Instagram. «Момент», — подписал снимок Гаэль.

Ранее Свитолина проиграла румынке Симоне Халеп в полуфинале Уимблдона.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от G.E.M.S (@g.e.m.s.life)

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Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 18.07.2019 19:28
    +2
    Отлично устроился, браво Гаэль!
    Ссылка
    marko2020
      marko2020, 18.07.2019 19:21
    +2
    Бльооо Владимир Кличко, сделай уже наконец-то то чего ждёт половина страны - отправь в глубокий нокаут этого уголька и забери себе нашу украинскую красавицу
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 18.07.2019 18:48
    +6
    Народ требует выставлять и другие фото - с душа, с туалета, завтрак в постели и т.д. Народ заждался!
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 18.07.2019 18:48
    +6
    Народ требует выставлять и другие фото - с душа, с туалета, завтрак в постели и т.д. Народ заждался!
    Ссылка
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 18.07.2019 19:28
    +2
    Отлично устроился, браво Гаэль!
    Ссылка
    marko2020
    online
      marko2020, 18.07.2019 19:21
    +2
    Бльооо Владимир Кличко, сделай уже наконец-то то чего ждёт половина страны - отправь в глубокий нокаут этого уголька и забери себе нашу украинскую красавицу
    Ссылка
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