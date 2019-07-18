ФОТО. Монфис отдыхает на яхте вместе со Свитолиной

32-летний французский теннисист Гаэль Монфис вместе со своей девушкой, 24-летней украинской теннисисткой Элиной Свитолиной, отдыхает в Одессе.
Совместное фото с яхты Монфис опубликовал в Instagram. «Момент», — подписал снимок Гаэль.
Ранее Свитолина проиграла румынке Симоне Халеп в полуфинале Уимблдона.
Источник — Instagram
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