Калинина пропустит турнир в Карлсруэ

Украинская теннисистка Ангелина Калинина снялась с грунтового турнира WTA 125k в немецком Карлсруэ, который пройдет на следующей неделе.
На этой неделе Калинина выступала на соревнованиях WTA International в Юрмале, где дошла до второго круга, одержав в стартовом матче первую в карьере победу над теннисисткой из топ-50.
После поражения в одиночном разряде украинка приняла решение сняться с парного турнира в Юрмале из-за травмы спины и также решила пропустить соревнования в Карлсруэ, в которых планировала выступить на следующей неделе.
Источник — Большой теннис Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.