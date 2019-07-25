Калинина пропустит турнир в Карлсруэ

11:19 — muntjan_vladimir

Баран, приведи высказывание хоть одного генерала ВСУ или адмирала ВМФ, что они были без оружия. П...

11:19 — Oleksandr Kelym

Особисто я - Дадашева не жалію, бо це був його вибір: тренер наполягав зняти його з рингу, бо заб...

11:17 — K_Sarioglo@i.ua

Это пипец, слов нет. Человек выразил соболезнования в связи со смертью знакомого и коллеги, а тут...

11:11 — Whitesnake

наличие оружие придуманного для таких дебилов ,как ты это то же самое если бы сказали ,что на эти...