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Калинина пропустит турнир в Карлсруэ

Украинку беспокоит травма спины

  • 25.07.2019 10:42
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Калинина пропустит турнир в Карлсруэ
© Baltic Open. Ангелина Калинина
Украинская теннисистка Ангелина Калинина снялась с грунтового турнира WTA 125k в немецком Карлсруэ, который пройдет на следующей неделе.
 
На этой неделе Калинина выступала на соревнованиях WTA International в Юрмале, где дошла до второго круга, одержав в стартовом матче первую в карьере победу над теннисисткой из топ-50. 
 
После поражения в одиночном разряде украинка приняла решение сняться с парного турнира в Юрмале из-за травмы спины и также решила пропустить соревнования в Карлсруэ, в которых планировала выступить на следующей неделе.
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Источник — Большой теннис Украины

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