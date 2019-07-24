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Юрмала. Калинина не сумела выйти в дебютный четвертьфинал турнира WTA

Украинка проиграла румынке Патриции Марии Тиг

  • 24.07.2019 16:56
  • 241 просмотр
  • 1 комментарий
Юрмала. Калинина не сумела выйти в дебютный четвертьфинал турнира WTA
© Baltic Open. Ангелина Калинина
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№139 WTA) покидает одиночный разряд грунтового турнира международной серии WTA в Юрмале.
 
В матче второго раунда украинка проиграла Патриции Марии Тиг из Румынии (№264 WTA).
 
Юрмала. Второй круг
Ангелина Калинина (Украина) – Патриция Мария Тиг (Румыния) – 4:6, 4:6
 
Отметим, что в первой партии Ангелина первой сделала брейк в седьмом гейме, после чего выиграла всего 3 очка до конца сета. В девятом гейме второго сета украинка имела три скрытых сетбола, но не смогла их реализовать и во второй раз за матч проиграла концовку партии.
 
Напомним, в первом круге Калинина обыграла чешку Катерину Синякову, записав в свой актив первую победу над теннисисткой из топ-50.
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 24.07.2019 17:03
    +3
    Вот что происходит, когда соперницей Ангелины оказывается более-менее попадающая соперница, пусть даже из третьей сотни. Поскольку грунт в Латвии довольно быстрый, оказывается, что противостоять ей особо нечем. Жаль, что после травмы не вернулась подача и вообще развитие Калининой остановилось. Антропометрия ведь у Ангелины для теннисистки отличная.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 24.07.2019 17:03
    +3
    Вот что происходит, когда соперницей Ангелины оказывается более-менее попадающая соперница, пусть даже из третьей сотни. Поскольку грунт в Латвии довольно быстрый, оказывается, что противостоять ей особо нечем. Жаль, что после травмы не вернулась подача и вообще развитие Калининой остановилось. Антропометрия ведь у Ангелины для теннисистки отличная.
    Ссылка
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