Юрмала. Калинина не сумела выйти в дебютный четвертьфинал турнира WTA

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№139 WTA) покидает одиночный разряд грунтового турнира международной серии WTA в Юрмале.
В матче второго раунда украинка проиграла Патриции Марии Тиг из Румынии (№264 WTA).
Юрмала. Второй круг
Ангелина Калинина (Украина) – Патриция Мария Тиг (Румыния) – 4:6, 4:6
Отметим, что в первой партии Ангелина первой сделала брейк в седьмом гейме, после чего выиграла всего 3 очка до конца сета. В девятом гейме второго сета украинка имела три скрытых сетбола, но не смогла их реализовать и во второй раз за матч проиграла концовку партии.
Напомним, в первом круге Калинина обыграла чешку Катерину Синякову, записав в свой актив первую победу над теннисисткой из топ-50.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.