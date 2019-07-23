Юрмала. Калинина стартовала с победы

Вчера Ангелина Калинина проводила матч первого раунда грунтового турнира WTA в Юрмале против Катерины Синяковой из Чехии. Из-за дождя поединок был остановлен и доигрывался сегодня.
Украинка сумела переломить ход поединка и победила в трех сетах. Матч продолжался 2 часа и 27 минут. Калинина одержала свою первую в карьере победу над теннисисткой из топ-50 рейтинга WTA (до этого были 4 поражения).
1-й раунд
Катерина Синякова (Чехия) – Ангелини Калинина (Украина) – 6:4, 4:6, 1:6
Во втором раунде Калинина сыграет с Патрицией Марией Тиг.
Источник — Sport.ua
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