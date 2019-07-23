Юрмала. Калинина стартовала с победы

19:55 — tng44

то есть предки русских -мордва,чухонь-это словяне?

19:54 — z.valenok01

tng44, 23.07.2019 19:5 /////////////////////// Или идиот?

19:54 — z.valenok01

Ты дурак?

19:53 — Сергей Богданов

Перестань мелить ерунду! Все не навидят рашку, но как ты выразился в честном бою они сравняют нас...

19:53 — tng44

Не притягивай за уши что-то со стороны. Я писал только о том что здесь красочно расписывали *дива...

19:52 — z.valenok01

На момент существования *Руси в Киеве* жители не знали о существовании этой самой руси. А предки ...

19:51 — tima fialko

Ватне ху..ло,свій головний бій ти вже програв зрадивши краіну.Пи..дуй до Рашки,там таким місце ]:...

19:51 — z.valenok01

Ты дурочку включил? Прочитай что я написал. Пост в 19-37, который забанили.