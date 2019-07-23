Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Юрмала. Калинина стартовала с победы

Ангелина Калинина обыграла Катерину Синякову

  • 23.07.2019 18:29
  • 910 просмотров
  • 3 комментария
Юрмала. Калинина стартовала с победы
© БТУ. Ангелина Калинина

Вчера Ангелина Калинина проводила матч первого раунда грунтового турнира WTA в Юрмале против Катерины Синяковой из Чехии. Из-за дождя поединок был остановлен и доигрывался сегодня.

Украинка сумела переломить ход поединка и победила в трех сетах. Матч продолжался 2 часа и 27 минут. Калинина одержала свою первую в карьере победу над теннисисткой из топ-50 рейтинга WTA (до этого были 4 поражения).

1-й раунд

Катерина Синякова (Чехия) – Ангелини Калинина (Украина) – 6:4, 4:6, 1:6

Во втором раунде Калинина сыграет с Патрицией Марией Тиг.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 23.07.2019 19:48
    0
    Молодец, но если обьективно, не вижу я перспектив к серьезному росту, девушке 23 год идет уровень тениса соответствует рейтингу, но умница, тенис сложный вид спорта и большая конкуренция в мире, большинство и близко не подойдут и во сне не снится к результатам Ангелины, а сегодня победа над очень хорошей тенисисткой
    Ссылка
    Oleksandr Kelym
      Oleksandr Kelym, 23.07.2019 18:57
    +1
    Молодець Ангела! Так тримати !
    Характер вирішує багато - зціпивши зуби вперед до перемоги!
    Ссылка
    Ваня
      Ваня, 23.07.2019 18:57
    +1
    Молодець, пауза пішла на користь
    Ссылка
    Oleksandr Kelym
      Oleksandr Kelym, 23.07.2019 18:57
    +1
    Молодець Ангела! Так тримати !
    Характер вирішує багато - зціпивши зуби вперед до перемоги!
    Ссылка
    Ваня
    online
      Ваня, 23.07.2019 18:57
    +1
    Молодець, пауза пішла на користь
    Ссылка
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 23.07.2019 19:48
    0
    Молодец, но если обьективно, не вижу я перспектив к серьезному росту, девушке 23 год идет уровень тениса соответствует рейтингу, но умница, тенис сложный вид спорта и большая конкуренция в мире, большинство и близко не подойдут и во сне не снится к результатам Ангелины, а сегодня победа над очень хорошей тенисисткой
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности