Калинина – Синякова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 22 июля, украинская теннисистка Ангелина Калинина (№139 WTA) стартует на грунтовом турнире международной серии WTA в Юрмале.
В поединке первого круга украинка сразится против третьей сеяной чешки Катерины Синяковой (№41 WTA). Встреча состоится пятым запуском на центральном корте после матча Камилла Рахимова – Диана Марцинкевич. Ориентировочное время начала – 17:30 по Киеву.
Ранее девушки не встречались.
Во втором круге победительница встречи сыграет против Анкиты Райны (№191 WTA) или Патриции Марии Тиг (№264 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.