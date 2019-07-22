Калинина – Синякова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Вначале Перес попу рвал, чтобы заполучить Бейла, а теперь гонят в шею. Очень-очень некрасиво, по ...

13:30 — Kovalenkobrevno

Проиграли 3-1. В ордло не знали?

13:30 — serge_kr

13:29 — Юра Вареник

Хорошо что Колос нам не мог попасться

13:29 — Cardanus

Перед групповым этапом будет еще один раунд плей-офф. Знаток, мля.

13:29 — Sanja Lime

Ты действительно думаешь что я донецкий?) У меня для тебя плохие новости) Кстати, как там вчера д...

13:29 — DIiMax2

ой жопа ну как так можна кидать динамо машину в такую мясорубку