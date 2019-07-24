Пара с участием Калининой снялась с турнира в Юрмале

Украинская теннисистка Ангелина Калинина вместе с россиянкой Варварой Флинк отказались от участия в матче первого круга парного разряда грунтового турнира WTA в латвийской Юрмале. Причина снятия пока не обнародована.
В поединке первого раунда украинско-российская пара должна была сыграть против Беатрис Гумули и Джесси Ромпис из Индонезии.
Напомним, Ангелина Калинина не сумела выйти в дебютный четвертьфинал турнира WTA в одиночном разряде, проиграв Патриции Марии Тиг из Румынии.
Напомним, Ангелина Калинина не сумела выйти в дебютный четвертьфинал турнира WTA в одиночном разряде, проиграв Патриции Марии Тиг из Румынии.
Источник — Sport.ua
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