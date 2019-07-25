Бингемптон. Стаховский проиграл первый матч

08:17 — Robin

Оооооо, да будет срач!!!! Це політики вбивають наших хлопців на сході ? Чи асвабадітєлі з просто...

07:53 — Trasher311987

Ну судя по тому что у Лома 1.5 млн. Подписчиков. Среди которых огромное количество россиян конечн...

07:45 — Robin

Крим то Крим, не тормози, ще чекаєм новину про твоє співчуття.

07:40 — Robin

Я теж, уже другий баян порвав.

06:45 — Ptiza

Соболезную

06:44 — Ptiza

Соболезную