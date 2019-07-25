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Бингемптон. Стаховский проиграл первый матч

Украинец в длительном поединке уступил американцу Алексу Рыбакову

  • 25.07.2019 07:14
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Бингемптон. Стаховский проиграл первый матч
© БТУ. Сергей Стаховский
Украинец Сергей Стаховский (№144 ATP) завершил борьбу на челленджере ATP в Бингемптоне с призовым фондом 54 160$.
 
В матче второго круга украинский теннисист, которому организаторы предоставили wild card для участия, в трех долгих сетах уступил американцу Алексу Рыбакову (№537 ATP).
 
Бингемптон. Второй круг
Сергей Стаховский (Украина) – Алекс Рыбаков (США) – 6:7(8), 6:4, 6:7(5)
 
Напомним, на прошлой неделе Стаховский выиграл парный титул на турнире ATP-250 в Ньюпорте.
 
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Источник — Sport.ua

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