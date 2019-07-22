Стаховский получил wild card на турнир в Бингемптоне

Украинец Сергей Стаховский выиграл накануне парный титул на турнире ATP в Ньюпорте, из-за чего вынужденный был пропустить квалификацию на турнире в Атланте.
Организаторы челленджера ATP в Бингемптоне с призовым фондом 54 160$ Levene Gouldin&Thompson challenger предоставили киевлянину wild card для участия в соревнованиях, которые состоятся на этой неделе.
Стаховский посеян на турнире под третьим номером и вступит в борьбу со второго круга.
Отметим, что Сергей побеждал на этом хардовом турнире в 2014 году.
Источник — Теннисный Портал Украины
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