Ньюпорт. Стаховский выиграл турнир в парном разряде

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский вместе с Марселем Гранольерсом стал чемпионом турнира в Ньюпорте.
В финале украинско-испанская пара обыграла дуэт Марсело Аревало (Сальвадор)/Мигель Анхель Рейес-Варела (Мексика). Финальный матч завершился со счетом 6:7, 6:4, 13:11.
Отметим, что Стаховский выиграл уже четвертый парный титул АТР.
АТР Ньюпорт. Финал
Сергей Стаховский/Марсель Гранольерс - Марсело Аревало/Мигель Анхель Рейес-Варела - 6:7 (10:12), 6:4, 13:11
Ранее Стаховский покинул одиночный разряд турнира в Ньюпорте.
Источник — Sport.ua
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