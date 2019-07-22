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Ньюпорт. Стаховский выиграл турнир в парном разряде

Украинец в паре с Марселем Гранольерсом одержал победу в финале

  • 22.07.2019 01:08
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Ньюпорт. Стаховский выиграл турнир в парном разряде
© ТПУ. Сергей Стаховский

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский вместе с Марселем Гранольерсом стал чемпионом турнира в Ньюпорте.

В финале украинско-испанская пара обыграла дуэт Марсело Аревало (Сальвадор)/Мигель Анхель Рейес-Варела (Мексика). Финальный матч завершился со счетом 6:7, 6:4, 13:11.

Отметим, что Стаховский выиграл уже четвертый парный титул АТР. 

АТР Ньюпорт. Финал

Сергей Стаховский/Марсель Гранольерс - Марсело Аревало/Мигель Анхель Рейес-Варела - 6:7 (10:12), 6:4, 13:11

Ранее Стаховский покинул одиночный разряд турнира в Ньюпорте.

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Источник — Sport.ua

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