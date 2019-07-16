Ньюпорт. Стаховский проиграл матч первого круга

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№145 ATP) покидает заключительный травяной турнир сезона в Ньюпорте (ATP 250).
В матче первого круга украинец в трех сетах уступил индийскому теннисисту Рамкумару Раманатану (№134 ATP).
Ньюпорт. Первый круг
Сергей Стаховский (Украина) – Рамкумар Раманатан (Индия) – 7:5, 6:7(6), 2:6
В следующем раунде Раманатан сыграет против четвертого сеяного Юго Юмбера из Франции.
Ранее Стаховский покинул турнир в Реканати.
Источник — Sport.ua
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