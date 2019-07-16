Ньюпорт. Стаховский проиграл матч первого круга

Последние комментарии

ФОТО ДНЯ. Месси, Роналду и Неймар в старости 23:40 — sv_2000 Блин, Супер!! 23:23 — digital_summer Салах старым родился

Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Аталанта – шаг вперед для меня» 23:34 — Алексей Степанов Аталанта не простая итальянская команда! В городе есть самое главное, болельщики! И стадион они з...

ОФИЦИАЛЬНО. Малиновский стал игроком итальянской Аталанты 23:33 — Manticora За копейки пипец(( Есть такие бревна по 40.50.60.70 миллионов .что рядом даже не валялесь возля ...

Уэйн РУНИ: «Единственная ошибка Клоппа – он тренирует Ливерпуль» 23:31 — Manticora Это не секрет что руни ненавидит ЛиверлулЬ!! А при чем тут КлоП? (Тоже улыбаюсь)

ВИДЕО. Как Данченко сделал голевой пас за Рубин 23:30 — Поручик Ржевский Уважаемая администрация. Не надо публиковать новости про чемпионат России. Не интересно абсолютн...

Хохма в Турции. Клуб купил игрока, перепутав его с однофамильцем 23:29 — turist86 Альфу Джаллоу з команди «Алкошетенсе» Алкаші з Тенсе?

Лучшая атака, капитан из Металлиста, тренер-новатор – это все Аталанта 23:29 — Алексей Степанов Для Малиновского однозначно это шаг вперед! Команда играет в Лиге Чемпионов! Город прекрасный, со...