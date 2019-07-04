Реканати. Стаховский покидает турнир

33-летний украинский теннисист Сергей Стаховский (№136 ATP) завершил выступления на хардовом челленджере в итальянском городе Реканати.
В матче 1/8 финала украинец в трех сетах уступил Виктору Галовичу (№196 ATP) из Хорватии.
Реканати. Третий круг
Сергей Стаховский (Украина) – Виктор Галович (Хорватия) – 7:5, 3:6, 3:6
Ранее Стаховский выбил из соревнований еще одного украинца Илью Марченко.
Источник — Sport.ua
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