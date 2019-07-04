Реканати. Стаховский победил Марченко в трех сетах

01:29 — Владимир Туленко

А какая связь "командной игры с первой точной "трёхой"? И не с 25 попытки, а с 23-й (это, если бы...

01:12 — Владимир Туленко

Всё ХУЖЕ, чем вам кажется. Надо цифры? Вот для начала: Украина — единственная команда без побед ...

00:53 — kvlad200760

Цитувати великих гравців ,тренерів або просто писати прописні істини не означає розбиратися в бас...