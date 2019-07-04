Реканати. Стаховский победил Марченко в трех сетах

33-летний украинский теннисист Сергей Стаховский обыграл своего 31-летнего соотечественника Илью Марченко в 1/16 финала турнира в итальянском городе Реканати.
Поединок длился три сета — 7:6 (7:4), 3:6, 7:5. Затяжная игра продолжалась 2 часа 38 минут.
В 1/8 финала соревнований Стаховский встретится с 28-летним хорватским спортсменом Виктором Галовичем, который ранее обыграл россиянина Павла Котова (7:6 (7:4), 6:4).
Источник — Sport.ua
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