СНИГУР: Хочу уже идти во взрослый Тур, но тут главное – не форсировать

17-летняя украинка Дарья Снигур рассказала, как ей далось решение о переходе во взрослый спорт и о планах на будущее.

«На US Open я уже не заявилась и не хочу, потому что это [победа на Wimbledon] хорошее завершение моей юниорской карьеры, зачем мне еще что-то кому-то доказывать? Хочу уже идти во взрослый Тур.

Это решение мы обсуждали с командой. Думали, может, на US Open поехать, но нет, я сказала, что играю последний Wimbledon, потому что это мой любимый Шлем – и все.

Главное – не форсировать. Да, у меня есть определенные задачи, но я никогда их не озвучиваю. Просто без травм – главное, не форсировать. Это главная задача для меня и моей команды.

Нужно развиваться спокойно, потому что взрослый спорт – это тяжело. Там взрослые девушки, уже нет лимита в возрасте, соперницы могут быть старше и на 10, и на 15 лет. Поэтому нужно спокойно и аккуратно играть, набираться опыта», - сказала Снигур.