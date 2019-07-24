СНИГУР: Хочу уже идти во взрослый Тур, но тут главное – не форсировать

17-летняя украинка Дарья Снигур рассказала, как ей далось решение о переходе во взрослый спорт и о планах на будущее.
«На US Open я уже не заявилась и не хочу, потому что это [победа на Wimbledon] хорошее завершение моей юниорской карьеры, зачем мне еще что-то кому-то доказывать? Хочу уже идти во взрослый Тур.
Это решение мы обсуждали с командой. Думали, может, на US Open поехать, но нет, я сказала, что играю последний Wimbledon, потому что это мой любимый Шлем – и все.
Главное – не форсировать. Да, у меня есть определенные задачи, но я никогда их не озвучиваю. Просто без травм – главное, не форсировать. Это главная задача для меня и моей команды.
Нужно развиваться спокойно, потому что взрослый спорт – это тяжело. Там взрослые девушки, уже нет лимита в возрасте, соперницы могут быть старше и на 10, и на 15 лет. Поэтому нужно спокойно и аккуратно играть, набираться опыта», - сказала Снигур.
Напомним, на Austrailian Open Снигур дошла до полуфинала, а на Уимблдоне ей удалось взять главный трофей.
Источник — XSport
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