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СНИГУР: Хочу уже идти во взрослый Тур, но тут главное – не форсировать

Украинская победительница юниорского Wimbledon – о переходе в профессиональный спорт

  • 24.07.2019 23:20
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СНИГУР: Хочу уже идти во взрослый Тур, но тут главное – не форсировать
© Wimbledon Twitter. Дарья Снигур
17-летняя украинка Дарья Снигур рассказала, как ей далось решение о переходе во взрослый спорт и о планах на будущее.
 
«На US Open я уже не заявилась и не хочу, потому что это [победа на Wimbledon] хорошее завершение моей юниорской карьеры, зачем мне еще что-то кому-то доказывать? Хочу уже идти во взрослый Тур.
 
Это решение мы обсуждали с командой. Думали, может, на US Open поехать, но нет, я сказала, что играю последний Wimbledon, потому что это мой любимый Шлем – и все.
 
Главное – не форсировать. Да, у меня есть определенные задачи, но я никогда их не озвучиваю. Просто без травм – главное, не форсировать. Это главная задача для меня и моей команды.
 
Нужно развиваться спокойно, потому что взрослый спорт – это тяжело. Там взрослые девушки, уже нет лимита в возрасте, соперницы могут быть старше и на 10, и на 15 лет. Поэтому нужно спокойно и аккуратно играть, набираться опыта», - сказала Снигур.
 
Напомним, на Austrailian Open Снигур дошла до полуфинала, а на Уимблдоне ей удалось взять главный трофей.
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Источник — XSport

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