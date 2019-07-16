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ФОТО ДНЯ. Свитолина показала Монфису Киев

Украинка прилетела в столицу Украины не сама

  • 16.07.2019 23:43
  • 1748 просмотров
  • 5 комментариев
ФОТО ДНЯ. Свитолина показала Монфису Киев
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина, после фееричного выступления на Уимблдоне, прилетела в Украину и уже посетила Киев.
 
В столице нашего государства побывал и бойфренд 24-летней теннисистки Гаэль Монфис.
 
Отметим, что в планах Свитолиной также посещение Одесского кинофестиваля.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pryvit from Kyiv 👋🏼 🧩🧩

Публикация от G.E.M.S (@g.e.m.s.life)

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    K_Sarioglo@i.ua
      K_Sarioglo@i.ua, 17.07.2019 01:03
    0
    Евгений Малинка, 17.07.2019 00:21
    Не могла нашего парня найти,а тут еще и черный...
    Мля, какое тебе дело до того кто с ней встречается?Блин, серьезно, читаешь и такое ощущение что те кто так комментирует надеялись ее сами закадрить.
    Что ты имеешь против черных? Они,белые, китайцы, американские индейцы - все люди в равной степени.
    Это ее жизнь, живет как хочет. Мир на одной Украине не заканчивается. Равно как и влюбляются нормальные люди не в цвет кожи.
    Ссылка
    poltavaonelove
      poltavaonelove, 17.07.2019 00:42
    +1
    Евгений Малинка, 17.07.2019 00:21
    Не могла нашего парня найти,а тут еще и черный...
    Ты так говоришь, мол она такая дура, и парень у неё какой-то не полноценный
    Ссылка
    Евгений Малинка
      Евгений Малинка, 17.07.2019 00:21
    -2
    Не могла нашего парня найти,а тут еще и черный...
    Ссылка
    Leonid Frantseskevich
      Leonid Frantseskevich, 17.07.2019 00:07
    +2
    Вы когда новости пишете - вы хоть другие читаете?
    В планах посетить кинофестиваль в Одессе? Она БЫЛА уже на кинофестивале в Одессе, кхм-кхм... И интервью давала об этом...
    Ссылка
    Евгений Давиденко
      Евгений Давиденко, 16.07.2019 23:47
    0
    Ніхто й не сумнівався..
    Ссылка
    Leonid Frantseskevich
    online
      Leonid Frantseskevich, 17.07.2019 00:07
    +2
    Вы когда новости пишете - вы хоть другие читаете?
    В планах посетить кинофестиваль в Одессе? Она БЫЛА уже на кинофестивале в Одессе, кхм-кхм... И интервью давала об этом...
    Ссылка
    poltavaonelove
      poltavaonelove, 17.07.2019 00:42
    +1
    Евгений Малинка, 17.07.2019 00:21
    Не могла нашего парня найти,а тут еще и черный...
    Ты так говоришь, мол она такая дура, и парень у неё какой-то не полноценный
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
      K_Sarioglo@i.ua, 17.07.2019 01:03
    0
    Евгений Малинка, 17.07.2019 00:21
    Не могла нашего парня найти,а тут еще и черный...
    Мля, какое тебе дело до того кто с ней встречается?Блин, серьезно, читаешь и такое ощущение что те кто так комментирует надеялись ее сами закадрить.
    Что ты имеешь против черных? Они,белые, китайцы, американские индейцы - все люди в равной степени.
    Это ее жизнь, живет как хочет. Мир на одной Украине не заканчивается. Равно как и влюбляются нормальные люди не в цвет кожи.
    Ссылка
    Евгений Давиденко
      Евгений Давиденко, 16.07.2019 23:47
    0
    Ніхто й не сумнівався..
    Ссылка
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