ФОТО ДНЯ. Свитолина показала Монфису Киев

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина, после фееричного выступления на Уимблдоне, прилетела в Украину и уже посетила Киев.
В столице нашего государства побывал и бойфренд 24-летней теннисистки Гаэль Монфис.
Отметим, что в планах Свитолиной также посещение Одесского кинофестиваля.
Ранее она встретилась с Владимиром Кличко.
Источник — Sport.ua
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Что ты имеешь против черных? Они,белые, китайцы, американские индейцы - все люди в равной степени.
Это ее жизнь, живет как хочет. Мир на одной Украине не заканчивается. Равно как и влюбляются нормальные люди не в цвет кожи.
В планах посетить кинофестиваль в Одессе? Она БЫЛА уже на кинофестивале в Одессе, кхм-кхм... И интервью давала об этом...
В планах посетить кинофестиваль в Одессе? Она БЫЛА уже на кинофестивале в Одессе, кхм-кхм... И интервью давала об этом...
Что ты имеешь против черных? Они,белые, китайцы, американские индейцы - все люди в равной степени.
Это ее жизнь, живет как хочет. Мир на одной Украине не заканчивается. Равно как и влюбляются нормальные люди не в цвет кожи.
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