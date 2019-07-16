ФОТО ДНЯ. Свитолина показала Монфису Киев

Ну если вопрос стоит так,Шахта-Марик или Реал-Леганес,то конечно вариант он выбрал правильный.Но ...

Ти або дивишся архівні записи з часів Шеви, або не бачив АПЛ. От де швидкість та емоції. Який це ...

Дико круто, в серии А наверное самая интригующая команда следующего сезона именно аталанта. Могут...

01:03 — K_Sarioglo@i.ua

Мля, какое тебе дело до того кто с ней встречается?Блин, серьезно, читаешь и такое ощущение что т...

00:42 — poltavaonelove

Ты так говоришь, мол она такая дура, и парень у неё какой-то не полноценный

00:21 — Евгений Малинка

Не могла нашего парня найти,а тут еще и черный...

00:07 — Leonid Frantseskevich

Вы когда новости пишете - вы хоть другие читаете? В планах посетить кинофестиваль в Одессе? Она ...