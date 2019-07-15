ФОТО ДНЯ. Элина Свитолина встретилась с Владимиром Кличко в Киеве

24-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина в Киеве встретилась с 43-летним бывшим боксером Владимиром Кличко в Киеве.

«Сегодня по приглашению моего друга Владимира Кличко я посетила «Школу успеха» Фонда Кличко!

Рада быть примером для молодых и талантливых украинцев нового поколения, которые стремятся менять свою жизнь к лучшему и требуют новых знаний и умений на своем жизненном пути», — написала Свитолина в Instagram.

«Школа успеха» Фонда Кличко — это 10-дневный образовательный проект для социально активных подростков, который призван дать знания и навыки XXI века от инновационных украинских и международных компаний.

Ранее Свитолина проиграла румынке Симоне Халеп в полуфинале Уимблдона.