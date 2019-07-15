ФОТО ДНЯ. Элина Свитолина встретилась с Владимиром Кличко в Киеве

24-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина в Киеве встретилась с 43-летним бывшим боксером Владимиром Кличко в Киеве.
«Сегодня по приглашению моего друга Владимира Кличко я посетила «Школу успеха» Фонда Кличко!
Рада быть примером для молодых и талантливых украинцев нового поколения, которые стремятся менять свою жизнь к лучшему и требуют новых знаний и умений на своем жизненном пути», — написала Свитолина в Instagram.
«Школа успеха» Фонда Кличко — это 10-дневный образовательный проект для социально активных подростков, который призван дать знания и навыки XXI века от инновационных украинских и международных компаний.
Ранее Свитолина проиграла румынке Симоне Халеп в полуфинале Уимблдона.
Сьогодні на запрошення мого друга @klitschko я відвідала «Школа успіху» @klitschkofoundation ! Рада бути прикладом для молодих та талановитих українців нового покоління, які прагнуть змінювати власне життя на краще і потребують нових знань та вмінь на своєму життєвому шляху. 🎯🏆💙💛 I'm very glad for the invitation from my friend Wladimir Klitschko to his "School of success". It makes me extremely happy to be a role model for young talented Ukrainians who strive for changing their lives for the better and seek knowledge and new skills 🎯🏆💙💛
Источник — Instagram
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Корми его одевай,обувай,проблема огромная на маленькие плечики.
Все у нее будет прекрасно,и не надо предлогайть ей использованный матерьял.
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