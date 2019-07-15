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ФОТО ДНЯ. Элина Свитолина встретилась с Владимиром Кличко в Киеве

Украинская теннисистка посетила организацию «Школа успеха»

  • 15.07.2019 19:20
  • 3043 просмотра
  • 8 комментариев
ФОТО ДНЯ. Элина Свитолина встретилась с Владимиром Кличко в Киеве
© instagram.com/elisvitolina. Элина Свитолина и Владимир Кличко

24-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина в Киеве встретилась с 43-летним бывшим боксером Владимиром Кличко в Киеве.

«Сегодня по приглашению моего друга Владимира Кличко я посетила «Школу успеха» Фонда Кличко!

Рада быть примером для молодых и талантливых украинцев нового поколения, которые стремятся менять свою жизнь к лучшему и требуют новых знаний и умений на своем жизненном пути», — написала Свитолина в Instagram.

«Школа успеха» Фонда Кличко — это 10-дневный образовательный проект для социально активных подростков, который призван дать знания и навыки XXI века от инновационных украинских и международных компаний.

Ранее Свитолина проиграла румынке Симоне Халеп в полуфинале Уимблдона.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сьогодні на запрошення мого друга @klitschko я відвідала «Школа успіху» @klitschkofoundation ! Рада бути прикладом для молодих та талановитих українців нового покоління, які прагнуть змінювати власне життя на краще і потребують нових знань та вмінь на своєму життєвому шляху. 🎯🏆💙💛 I'm very glad for the invitation from my friend Wladimir Klitschko to his "School of success". It makes me extremely happy to be a role model for young talented Ukrainians who strive for changing their lives for the better and seek knowledge and new skills 🎯🏆💙💛

Публикация от Elina Svitolina 🍿 (@elisvitolina)

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    romeoboss50
      romeoboss50, 15.07.2019 20:07
    -2
    Нах он ей нужен старпер, да еще и без бабла.
    Корми его одевай,обувай,проблема огромная на маленькие плечики.
    Все у нее будет прекрасно,и не надо предлогайть ей использованный матерьял.
    Ссылка
    marko2020
      marko2020, 15.07.2019 19:49
    -2
    Отличная пара, н Эля конечно учудила с этим черным, кому теперь она нужна после черного
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 15.07.2019 19:48
    +2
    rugby1970, 15.07.2019 19:44
    Упала ниже плинтуса в моих глазах Эля, увы...
    Соромлюся запитати, що сталося, що вона зробила?
    Ссылка
    rugby1970
      rugby1970, 15.07.2019 19:44
    -7
    Упала ниже плинтуса в моих глазах Эля, увы...
    Ссылка
    digital_summer
    online
    digital_summer, 15.07.2019 19:42
    -3
    Школа успеха? Курс "Как быть успешным мэром" есть?
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 15.07.2019 19:35
    +1
    Була б нормальна пара. і я б не ревнував
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 15.07.2019 19:32
    +4
    Красивая пара
    Ссылка
    DED_PANAS
      DED_PANAS, 15.07.2019 19:29
    +3
    Ну и женились бы уже, а то и Володя безхозный и Эля с черным никак не расстанется...
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 15.07.2019 19:32
    +4
    Красивая пара
    Ссылка
    DED_PANAS
      DED_PANAS, 15.07.2019 19:29
    +3
    Ну и женились бы уже, а то и Володя безхозный и Эля с черным никак не расстанется...
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 15.07.2019 19:48
    +2
    rugby1970, 15.07.2019 19:44
    Упала ниже плинтуса в моих глазах Эля, увы...
    Соромлюся запитати, що сталося, що вона зробила?
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 15.07.2019 19:35
    +1
    Була б нормальна пара. і я б не ревнував
    Ссылка
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